POZAJMICE PAORIMA S KAMATOM OD JEDAN ODSTO: Pokrajinski fond raspisao 12 konkursa za kredite poljoprivrednicima u AP Vojvodini

U NAMERI da poljoprivrednim gazdinstvima olakša finansiranje ulaganja u ovogodišnju proizvodnju kao i da podrži proizvođače u realizaciji nekih značajnijih investicija, Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine objavio je javne pozive za kreditiranje u raznim oblastima, po povoljnijim uslovima u odnosu na standardne komercijalne.

Z. Grumić

Na internet stranici tog fonda nalaze se uslovi i svi drugi detalji za ukupno 12 konkursa, među kojima je i onaj namenjen podršci pri kupovini poljoprivrednog zemljišta površine do deset hektara. Precizirano je da će krediti biti odobravani s rokom otplate od pet godina, kamatnom stopom od jedan odsto godišnje i uz grejs-period od 12 meseci od dana prenosa novca, kao i da će biti otplaćivani u šestomesečnim ratama, od kojih prva dospeva po isteku perioda počeka.

Takođe je navedeno da se pod poljoprivrednim zemljištem čija se kupovina kreditira podrazumevaju njive, voćnjaci, vinogradi livade ili pašnjaci, koji se u katastru nepokretnosti vode u celosti. Time se poljoprivredna gazdinstva podstiču na ukrupnjavanje poseda, odnosno stvaraju se uslovi za intenzivnu proizvodnju i veću konkurentnost na tržištu.

- Ovaj konkurs za zemljište i još neki drugi su privlačni i korisni za nas proizvođače, ako naravno imamo sredstava za otplatu kredita. Uslovi su povoljni ali imajući u vidu to da je prošla proizvodna godina bila vrlo loša, moraću dobro da ih proučim i da razmislim o eventualnom novom zaduživanju - kaže za "Novosti" Mladen Mihajlov, poljoprivrednik iz Kaća, koji je proteklih godina koristio kreditne linije i druge vidove finansijske podrške Pokrajine.

Inače, pravo da učestvuju na konkursu za kupovinu zemljišta imaju fizička lica, odnosno registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji Vojvodine koja su u aktivnom statusu, a nosilac gazdinstva treba da ima prebivalište u jednoj od lokalnih samouprava u Pokrajini kao i da je mlađi od 65 godina. Među uslovima tog konkursa, za koji se prijave mogu podneti do 31. oktobra, jeste i učešće gazdinstva sopstvenim sredstvima od najmanje 20 procenata vrednosti poljoprivrednog zemljišta. Iznosi kredita biće od 600.000 dinara do najviše sedam miliona dinara.

Bespovratno 450 miliona KONKURS za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini, za koji je predviđeno 450 miliona dinara, otvoren je do 30. aprila. Cilj ovih subvencija je povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Pokrajini, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova.

Kako se navodi u konkursu, koji je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao 26. marta, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od sedam, odnosno 7,7 miliona dinara, dok je minimalan iznos 21.000 dinara.

Na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede objavljen je i konkurs za podršku pri ulaganjima u sektoru prerade voća, grožđa i povrća. Reč je o kreditu za nabavku opreme poput boks-paleta za transport i skladištenje kao i linija za čišćenje i pranje proizvoda, zatim za berbu, sortiranje i kalibriranje, mašina za ubiranje plodova ili skidanje useva. Takođe biće kreditirana kupovina uređaja i opreme za sušenje voća, povrća i grožđa, za fermentaciju i čuvanje vina i niz drugih fizičkih sredstava.

Gde slati prijave PROIZVOĐAČI zainteresovani za kredite, po raspisanim konkursima za ovu godinu, prijave sa potrebnom dokumentacijom treba da dostave na adresu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, s naznakom za konkurs na koji žele da se prijave. Obrazac prijave može da se preuzme sa sajta Fonda www.fondpolj.rs a dodatne informacije mogu da dobiju i putem telefona 021/557-451.

I u tom slučaju je godišnja kamatna stopa jedan odsto, rok vraćanja kredita je pet godina, uz grejs-period od 12 meseci. Iznosi su u rasponu od 300.000 dinara do sedam miliona dinara. Prema propozicijama, kredit će konkretno biti ostvaren tako što Fond uplaćuje odobreni iznos dobavljaču koga bude izabrao učesnik konkursa. I taj konkurs je otvoren do 31. oktobra 2025. godine, a krediti će biti odobravani po pristiglim prijavama, do utroška planiranih sredstava.