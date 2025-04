OTKRIVENA TRAMPOVA TAJNA FORMULA: Da li je ovako uveo carine Srbiji od 37 posto - za sve kriva pretraga na Guglu?

AMERIČKI predsednik Donald Tramp razrezao je sinoć tarife državama širom sveta, a među najviše pogođenim našla se Srbija sa 37 odsto. Pri razrezivanju se pozvao na navodnih 74 odsto carina (74 podeljeno sa 2 jednako je 37) koje Srbija ima na američku robu, što je bacilo u rebus sve srpske analitičare i ekonomiste koji nikad nisu čuli za ovakve i ovolike srpske carine. Kako je Tramp uopšte došao do brojke od 74 odsto?

Foto: Shutterstock/Profimedia

Posle kratkog istraživanja, izgleda da je sve mnogo banalnije i bizarnije nego što su svi mislili i da su Trampovi ljudi pri razrezivanju tarifa po državama koristili - Gugl pretragu! I to prve rezultate.

Analiza pokazuje da su Tramp ili njegova administracija gledali najnovije podatke i prve rezultate iz Gugl pretrage o američkom trgovinskom deficitu sa pojedinim državama, pa i sa Srbijom, i na osnovu toga razrezivali tarife.

Ako ukucate u Gugl pretragu "us serbia trade deficit", na vrhu rezultata pretrage vam izlazi sledeće:

"Overview In January 2025, United States exported $16.9M and imported $66.5M from Serbia, resulting in a negative trade balance of $49.7M."

U prevodu na srpski, Amerika je u januaru ove godine izvezla u Srbiju robe u vrednosti od 16,9 miliona dolara, a uvezla u vrednosti od 66,5 miliona dolara, što je stvorilo američki trgovinski deficit u odnosu sa Srbijom od 49,7 miliona dolara.

I tu izgleda dolazimo do Trampove bizarne formule za razrezivanje tarifa Srbiji: ako podelimo američki deficit sa srpskim izvozom u SAD i zaokružimo tu brojku, dobijemo tačnu cifru navodnih srpskih tarifa od 74 odsto iz Trampove tabele od sinoć:

49,7 podeljeno sa 66,5 = 74

a 74 podeljeno sa 2 = 37

A to je tačan iznos novih Trampovih tarifa razrezanih Srbiji.

Ovo je proveraveno i na primerima nekih drugih država za koje se u Trampovim tabelama tvrdi da imaju bizarno visoke carine za američku robu.

Na primer, ukucajte u Gugl pretragu "us madagascar trade deficit". Kliknite na prvi rezultat u pretrazi. U njemu piše:

"U.S. exports to Madagascar totaled $53.4 million (...) while imports from Madagascar rose by 1.7% to $733.2 million".To znači da je američki deficit prema Madagaskaru oko 679,8 miliona dolara. Ako primenimo gornju formulu na ove brojke:

679,8 podeljeno sa 733,2 = 93

baš kao u američkoj tabeli navodnih carina Madagaskara prema Americi. A ako 93 podelimo sa sa 2 dobijemo otprilike 47, što je nova stopa tarifa koje je Tramp od sinoć razrezao nesrećnom Madagaskaru.

Pojedini korisnici društvene mreže X su takođe ukazali na ovaj način razrezivanja tarifa i za druge zemlje širom sveta:

Ako je ovaj proračun tačan, Srbiju je skupo koštalo što prema prvim rezultatima Gugl pretrage ima odličan trgovinski suficit prema SAD u januaru 2025. godine. Sjedinjene Američke Države izvezle su robu u vrednosti od 16,9 miliona dolara i uvezle robu iz Srbije u vrednosti od 66,5 miliona dolara, što je rezultiralo negativnim trgovinskim bilansom SAD od 49,7 miliona dolara.

Da li je Srbija na kraju kažnjena zato što je u jednom mesecu odlično trgovala sa Amerikom, ili Trampova računica ipak ima neko dublje uporište? Vreme pred nama će pokazati.

"Blic Biznis" je analizirao i prve reakcije domaćih ekonomista koji su budno čekali objavu "Dana oslobođenja".

- Povećanje cena za 37% znači da će srpski proizvodi na američkom tržištu izgubiti konkurentsku prednost u odnosu na alternativne dobavljače iz drugih država koje su pogođene manjim tarifama ili koje uopšte nisu pod sankcijama - ističe Mijušković.

Stanić ukazuje posebno na stavku da se uvode carine od 25 odsto na uvoz automobila i auto - delova, što nije dobro za Srbiju.

- Nije dobro zbog "fijat pande", koja bi trebalo da se nađe na tom tržištu. Inače, mi u SAD izvozimo 620 miliona evra, to nije među najznačajnijim tržištima, ali izvozimo oružje, auto delove. Najviše smo im zapravo izvozili IKT usluge, ali izgleda da to neće biti značajan direktni uticaj na Srbiju - dodaje Stanić.

Srbija inače u SAD najviše izvozi IKT usluge, koje čine i najveći deo izvoza usluga teškog 1,7 milijardi evra u 2024. godini. Tu je i namenska industrija, čelik i automobili - iz Kragujevca.

(Blic)