"NIJE ME BRIGA!" Trampa ne zanima da li će proizvođači automobila povećati cene zbog carina

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ga nije briga da li će proizvođači automobila povećati cene zbog njegovih carina.

Foto: Profimedia

Na pitanje En-Bi-Sija u jučerašnjem telefonskom intervjuu o tome da li je vršio pritisak na proizvođače automobila da izbegnu podizanje cena nakon što njegove carine od 25 odsto na uvozne automobile i delove stupe na snagu, Tramp je porekao da je rekao izvršnim direktorima da kontrolišu troškove.

- Ne, nikada to nisam rekao. Nije me briga ako podignu cene, jer će ljudi početi da kupuju američke automobile - istakao je Tramp.

"Volstrit žurnal" je u četvrtak objavio da je Tramp ovog meseca razgovarao sa izvršnim direktorima u automobilskom sektoru i zapretio im još većim carinama ako podignu cene zbog uvoznih taksi. Međutim, Tramp je u subotu kazao da se nada da će njegove carine dovesti do viših cena, jer će ohrabriti proizvođače automobila da prave svoje automobile i delove u SAD i ubediti kupce da kupuju američke automobile.

- Baš me briga. Nadam se da će podići cene, jer ako to učine, ljudi će kupovati automobile američke proizvodnje. Imamo ih dosta - istakao je on.

Tramp je u četvrtak najavio nove uvozne takse od 25 odsto na automobile i delove koji dolaze u SAD. On je rekao da će najnovije carine stupiti na snagu 2. aprila, a naknade za preduzeća koja uvoze vozila počinju dan kasnije. Uvozne carine na delove će početi najverovatnije u maju.

(Tanjug)