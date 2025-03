HRVATICA DOBILA OTKAZ JER JE NA POSLU PUŠTALA SRPSKE PESME: Odluka suda šokirala sve

SONjA je dobila otkaz jer je na benzinskoj pumpi na kojoj je radila kao prodavačica puštala "cajke". Prema navodima hrvatskih medija, "cajke" su žargonski nazim za narodne ili turbofolk pesme iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Foto: N. Fifić, D. Karadarević

To je suština presude kojom je sud naložio da benzinska pumpa mora Sonju da vrati na posao i isplatiti joj sve plate koje do sada nije dobila. Radi se o iznosu od skoro 45.000 evra. Osim toga, moraju joj podmiriti i 14.000 evra troškova parničnog postupka, plus, na sve idu kamate.

Sonja je radila na benzinskoj pumpi Tifon u Zagrebu. U obrazloženju otkaza, firma je navela da je njihova bivša zaposlena počinila “više kršenja obaveza iz radnog odnosa”.

- Tifon je tako primio prigovor kupca koji je naveo da je oko ponoći došao na benzinsku Jarun, gde se slušala neprimerena muzika (kupac je naveo da su u pitanju ‘cajke’) te da zbog toga više neće biti korisnik Tifona.

Šteta ugledu

- Time je nanesena šteta ugledu firme i izgubljen je kupac, pa je jasno da je devojka počinila posebno tešku povredu obaveza iz radnog odnosa. A već ranije joj je izrečeno pisano upozorenje jer je postupila protivno internim pravilima vezanim za emitovanje muzike - navodi Tifon.

Nakon toga, otkaz su joj dali jer, po završetku smene u ponoć, nije zatvorila agregate za istakanje goriva, te je zbog toga moglo doći do ugrožavanja života i zdravlja stanara okolnih zgrada i velike materijalne štete za poslodavca. Kako je već dobila upozorenje zbog puštanja "cajki", odlučili su da joj daju otkaz.

Poslovođa benzinske pumpe svedočio je na sudu kako benzinska radi od 6 ujutro do ponoći, pa je te noći svako ko je došao na benzinsku pumpu mogao točiti gorivo dok je pumpa bila zatvorena, odnosno raditi šta je hteo, istakati gorivo i slično.

- Nije se dogodila nikakva šteta, ali to je bilo moguće - rekao je poslovođa, naglašavajući kako su u smeni bile Sonja i još jedan kolega, ali se od Sonje, kao iskusnije, očekivalo da zatvori agregate.

Njen kolega je nakon toga dobio opomenu, a Sonja otkaz ugovora o radu jer je ranije već dobila pisano upozorenje za puštanje cajki gostima benzinske. Sonja je 11 godina radila u Tifonu.

Presuda

Sutkinja je, međutim, u presudi “poklonila poverenje Sonjinom iskazu, s obzirom da bi Tifon, da je zaista na snimcima kamera utvrdio pre otkaza da je upravo ona odgovorna za taj propust, odnosno da ona na kraju smene nije isključila agregate, snimke priložio kao dokaz u sudski spis, što nije učinio”.

Nakon toga, kao osnov za otkaz joj ostaje samo puštanje "cajki" tokom noćne smene na benzinskoj pumpi, zbog čega je ranije dobila pisano upozorenje poslodavca zbog povreda radne dužnosti, odnosno slušanja neprimerene muzike na benzinskoj pumpi.

To je samo zakonska pretpostavka za otkaz, no to ne opravdava donošenje odluke o skrivljenom otkazu, s obzirom na to da Tifon nije dokazao da zaposlena “poslove nije obavljala stručno i savesno u skladu sa zakonom i aktima tuženika”.

Odluka o vraćanju na posao i odšteti je nepravomoćna i Tifon se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku koji teče nakon što im se dostavi pisano obrazloženje. Postane li presuda pravomoćna, Sonja bi s kamatama i troškovima mogla dobiti ukupno blizu 70.000 evra, piše Danica.