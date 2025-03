OGROMNO INTERESOVANJE MLADIH ZA STAMBENE KREDITE: Ovo su odgovori na sva pitanja o načinu prijave - Najtraženiji stanovi do 50 kvadrata

OGROMNO je interesovanje mladih u Srbiji za program stambenih kredita za mlade koji je građanima od 20 do navršenih 35 godina ponudio najpovoljnije uslove da dođu do krova nad glavom. Prema poslednjim informacijama, Banci Poštanske štedionice koja je prva u Srbiji uzela učešće u ovom programu, do juče u 11 časova je podneto 1.566 zahteva.

Foto: Profimedia

Prema podacima Ministarstva finansija, Poštanska štedionica je od prošlog utorka, kada su njeni predstavnici potpisali ugovor sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom finansija Sinišom Malim, dobili najviše zahteva od mladih između 33 i 35. godina. Oni, kako je precizirano, čine 23 odsto. Deset odsto onih koji su aplicirali za stan su mladi od 20 do 22 godine, dok oni od 23 do 25 godina čine 16 odsto ukupnog broja prijavljenih. Mladi od 26 i 27 godina starosti čine 11 odsto prijavljenih za povoljne stambene kredite, a oni koji su stari od 27 do 29 godina - 15 odsto. Mladi starosti od 30 do 32 godine čine petinu prijavljenih.

Od umetnika do preduzetnika

Među prijavljenima za stambene kredite za mlade, 55 odsto ih je zaposleno na neodređeno vreme, nezaposlenih je 14 odsto, a 11 odsto radi na određeno vreme. Kreditno sposobnog jemca je 18 odsto.

U javnom sektoru radi trećina prijavljenih, u privatnom 53 odsto.

Među prijavljenima šest odsto je preduzetnika, a isto toliko i umetnika.

Skoro polovina mladih - 49 odsto njih podnela je zahtev da im se odobri kredit od 99.000 evra, 10 odsto je tražilo 90.000, 14 odsto 80.000, 10 odsto 70.000, sedam odsto 60.000. Najniži kredit od 50.000 evra tražilo je osam odsto mladih.

Otplatu na 15 godina tražio je jedan odsto mladih, na 20 godina osam odsto, na četvrt veka pet odsto, na tri decenije 34 odsto, a na 35 godina 15 odsto. Najveći broj prijavljenih - trećina njih tražila je otplatu na 40 godina.

Foto Shutterstock

Najtraženije lokacije Beograd i Novi Sad Najtraženije lokacije za stan su Beograd - 36 odsto i Novi Sad - 15 odsto. Za Niš je zainteresovano pet odsto mladih.

Pančevo i Kragujevac kao lokaciju za dom tražilo je po četiri odsto apliciranih, a Obrenovac i Inđiju i Valjevo po dva odsto.

U opticaju i stanovi i kuće

Skoro 90 odsto mladih koji su podneli zahtev želi da dobije kredit za kupovinu stana, a 12 odsto kuću.

Nešto manje od polovine - 44 odsto mladih želi stambeni kredit za prostor od 45 do 60 metara kvadratnih. Za stan od 30 do 45 kvadrata apliciralo je 19 odsto mladih, a za one od 60 do 75 kvadrata 21 odsto mladih. Dom veći od 75 kvadrata želi 11 odsto mladih.

Uskoro i druge banke Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima u petak tokom posete selu Donje Grgure kod Blaca da je do tada BPŠ dobila 1.500 zahteva i naglasio da će prijave za subvencionisane stambene kredite za mlade tek početi da se ubrzavaju. - Više nije samo Poštanska štedionica, pridružila joj se i NLB banka, a doći će i Inteza i još neka banka - najavio je Vučić tokom obilaska Topličkog okruga. Ministar Mali izjavio je prošlog utorka, kada je ugovor potpisan sa Poštanskom štedionicom, da je identičan ugovor poslat svim poslovnim bankama na teritoriji Srbije.

Stambeni krediti za mlade - najčešća pitanja

1. Ko može da konkuriše za kredite Podrške mladima za kupovinu prvog stana?

Za ove kredite mogu konkurisati mladi od dana njihovog 20. rođendana do dana pre 36. rođendana u trenutku podnošenja zahteva. Moraju biti državljani Republike Srbije i moraju imati prebivalište u Republici Srbiji. Prva stambena nepokretnost znači da do tog momenta niste imali stambenu nepokretnost u vlasništvu niti ste bili korisnik stambenog kredita.

Nepokretnost mora biti namenjena za stanovanje (stan, kuća, deo stambene zgrade, garaža ili garažno mesto, zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće). Vikendice se ne računaju kao stambene nepokretnosti. Korisnici kredita mogu biti: zaposleni na neodređeno vreme, poljoprivrednici, preduzetnici (obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti), samostalni umetnici, zaposleni na određeno vreme (uz dodatno obezbeđenje jemstva člana porodice), nezaposleni (uz jemstvo člana porodice).

Ne postoje ograničenja propisana zakonom u pogledu prihoda, ali se primenjuju svi propisi Narodne banke Srbije i interna akta banaka. Korisnik kredita ne sme imati neizmirene obaveze prema bankama u poslednjih 12 meseci pre podnošenja zahteva za kredit, niti sprovedene mere bankarskog restrukturiranja dugovanja.

2. Koliko iznosi učešće za ovakav kredit?

Minimalno učešće je jedan odsto vrednosti stambene nepokretnosti (za kredit od 100.000 evra učešće iznosi 1.000 evra). Moguće je obezbeđenje većeg učešća.

3. Da li moram biti zaposlen?

Korisnik ne mora biti zaposlen. Ako niste zaposleni, možete i dalje podneti zahtev za kredit, ali morate obezbediti solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice. Jemac-platac mora imati dovoljno sredstava za otplatu vaše mesečne obaveze po kreditu.

4. Da li je ograničen iznos kredita, odnosno cena stana?

Maksimalni iznos kredita je ograničen na 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan odobrenja kredita. Cena stambene nepokretnosti nije ograničena.

5. Da li postoji grejs period i mogućnost prevremene otplate kredita?

Trajanje grejs perioda je najviše 12 meseci od dana kada je kredit odobren i pušten u tečaj. Na zahtev korisnika kredita, grejs period može biti i kraći, ili u potpunosti ukinut. Prevremena otplata kredita je dozvoljena u celosti ili delimično, bez naknade, u bilo kom trenutku.

6. Kolika je kamata?

Kamata u prvih šest godina je fiksna - 3,5 odsto godišnje. Država subvencioniše dva procentna poena kamate, a kamata koju plaća korisnik je 1,5 odsto godišnje. Nakon šest godina kamata je promenljiva i iznosi tromesečni, odnosno šestomesečni euribor plus dva odsto.

7. Koliki je period otplate kredita?

Kredit se može otplaćivati najduže 40 godina (uključujući grejs period od 12 meseci). Može se izabrati i kraći rok otplate, u skladu sa finansijskim mogućnostima. Otplata kredita mora biti završena do 70. godine života korisnika kredita.

8. Da li država daje garancije na ove kredite?

Da, država daje garancije bankama na ove kredite u visini od 40% iznosa odobrenog kredita za svakog pojedinačnog korisnika, u prvih deset godina otplate kredita.

9. Šta se sve smatra stambenom nepokretnošću koja se može kupiti ovim kreditom?

Prema Zakonu o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, stambenom nepokretnošću smatra se kuća, stan i delovi stambene zgrade koji su namenjeni stanovanju, garaža ili garažno mesto ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište s građevinskom dozvolom za izgradnju kuće, s tim što se vikendice ne smatraju stambenom nepokretnošću. Nepokretnost mora biti namenjena za stanovanje, i ista se ne može izdavati u zakup, niti otuđiti, u periodu od šest godina po odobravanju kredita.

10. Da li je neophodno da je nekretnina koja se kupuje uknjižena?

Da. Kada je reč o postojećim objektima (starogradnja i novogradnja), nekretnina koja se kupuje ovim kreditom mora biti uknjižena (nekretnina mora biti registrovana u katastru i imati važeći list nepokretnosti. Kredit se obezbeđuje hipotekom na nekretnini, što zahteva da nekretnina bude uknjižena). Za objekte u izgradnji, podobne su stambene nepokretnosti koje su u objektu u izgradnji kod kojih banka ili Republika Srbija finansira izgradnju i nad kojim je moguće uspostaviti hipoteku; deo objekta u izgradnji u okviru projektnog finansiranja te banke; deo objekta u izgradnji u okviru projektnog finansiranja druge banke, pri čemu je stepen završenosti tog objekta najmanje 60 odsto; deo objekta u izgradnji kod kojeg je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole i deo objekta u izgradnji u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica.

Foto: Unsplash

11. Na koji način i gde se podnose prijave?

Prijave za kredit uz državnu podršku za kupovinu prve stambene nepokretnosti podnose se u poslovnicama banaka koje učestvuju u Programu. Sve banke u Srbiji mogu učestvovati u Programu, i preporučljiva je konsultacija sa bankom pre podnošenja prijave. Banke će upućivati na neophodnu dokumentaciju i dati sve detaljne informacije.

12. Koja dokumentacija je neophodna?

Za podnošenje prijave za kredit uz državnu podršku za kupovinu prve stambene nepokretnosti treba da pripremite dokumentaciju u skladu sa zahtevima banke kod koje podnosite zahtev za ovu vrstu kredita.

13. Da li je moguće aplicirati ukoliko je nosilac kredita vlasnik zemljišta koje nije građevinsko?

Da, mogu aplicirati i vlasnici zemljišta koje nije građevinsko.

14. Da li je moguće uzeti kredit za izgradnju kuće ili kupovinu montažne kuće?

Da, kredit se može koristiti i za izgradnju kuće ili za kupovinu montažne kuće.

15. Ukoliko sam, nasledstvom, odnosno ostavinskom raspravom postao vlasnik dela nepokretne imovine u kojoj ne živim, da li mogu aplicirati za kredit?

Zakon prepoznaje samo prvu stambenu nepokretnost koja predstavlja nepokretnost koju korisnik kredita stiče samostalno, a do podnošenja zahteva za kredit nije imao na svoje ime nepokretnost za stanovanje u vlasništvu, niti je korisnik stambenog kredita.

16. Ukoliko interesent ispunjava sve uslove, ali je u braku sa supružnikom koji je vlasnik nekretnine, da li može konkurisati?

Prema Zakonu o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, interesent može konkurisati za ovaj kredit i ako je u braku sa supružnikom koji je vlasnik nekretnine. Uslov je da sam korisnik kredita nema stambenu nekretninu u vlasništvu, niti je korisnik stambenog kredita.

17. Da li kupovina stana sa ovim kreditom podleže povraćaju PDV-a za prvu nekretninu?

Kupovina stana uz kreditnu podršku za mlade podleže povraćaju PDV-a za prvu nekretninu, ako su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

18. Da li mogu da konkurišem za Program ako imam kredit u banci, ali koji nije stambeni?

Možete, ukoliko ispunjavate uslove vaše banke za kreditnu sposobnost.

19. Da li postoje troškovi za podnošenje ovog zahteva?

Nema troškova obrade kredita. Nema troškova upisa hipoteke i izdavanja liste nepokretnosti Republičkom geodetskom zavodu. Nema troškova overe založne izjave i overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod javnog beležnika. Troškovi procene vrednosti nepokretnosti predstavljaju najznačajniji obavezni trošak.

20. Da li jemstvo člana porodice podrazumeva samo bližu porodicu ili može i dalji član porodice biti jemac?

Jemstvo člana porodice podrazumeva samo bližu porodicu. Jemac mora biti kreditno sposoban (imati dovoljno prihoda da pokrije vaše mesečne obaveze po kreditu). Jemac mora imati dobru kreditnu istoriju (nema neizmirenih obaveza prema bankama).