JAGNJIĆI PRODAVANI ZA BAGATELU: Cene prasadi i tovnih svinja varirale

OTKUPNA cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području jablaničkog regiona, pošto je dominirao iznos od 370 din/kg.

Otkup krava za klanje SM rase odvijao se po ceni od 240 din/kg.

Reporter STIPS iz Požarevca zabeležio je protekle sedmice pad otkupne cene krava za klanje SM rase u klanicama na području braničevskog regiona, pošto je dominirao iznos od 230 din/kg. Osim krava za klanje klaničari sa ovog područja otkupljivali su telad SM rase po dominantnoj ceni od 550 din/kg i tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 520 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu mogle su se pazariti iste kategorije goveda. Cene teladi i tovne junadi bile su identične klaničnim dok je cena krava za klanje iznosila 240 din/kg. U klanicama na području južnobačkog regiona došlo je do pada otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 340 din/kg.

Prasad po znatno nižim cenama

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do pada prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 300 din/kg i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma na dominantnih 140 din/kg.

Zbog povećane tražnje tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma došlo je do rasta cene na dominantnih 190 din/kg. U klanicama na teritoriji šumadijskog regiona niža je bila otkupna cena krmača za klanje, jer je dominirao iznos od 140 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona evidentiran je rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma.

Dominirao je iznos od 300 din/kg, a obim ponude je bio prosečan. Na stočnoj pijaci u Leskovcu došlo je do rasta cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 350 din/kg. Jeftinija su bila prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i na pijaci žive stoke u Loznici. Dominirao je iznos od 550 din/kg. Ponuda je bila slaba, a prodaja još slabija.

U klanicama na području podrinjskog regiona bila je niža otkupna cena prasadii telesne mase od 16 do 25 kilograma (330 din/kg) i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma (190 din/kg). Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u klanicama na području južnobanatskog regiona.

Dominirao iznos od 330 din/kg. Pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je i na stočnoj pijaci u Nišu, pošto je dominirao iznos od 300 din/kg. Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona protekle su sedmice otkupljivali tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po nižim cenama u odnosu na prethodni period. Naime, dominirao je inos od 185 din/kg.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period Na području nišavskog regiona, jer se otkup najčešće odvijao po ceni od 180 din/kg.

Pojeftinile i ovce i jagnjad

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do pada cene ovaca protekle sedmice, pa se promet odvijao po ceni od 170 din/kg. Dominantne cene jagnjadi i dviski zadržale su prošlonedeljni nivo.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene ovaca na dominantnih 180 din/kg. Niža je bila cena jagnjadi i na stočnoj pijaci u Loznici u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 550 din/kg. Prodaja je bila dosta slaba. U klanicama na području Podrinjskog regiona, takođe, je bila niža otkupna cena jagnjadi, jer je dominirao iznos od 550 din/kg.

Pad prodajne cene jagnjadi zabeležen je protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Nišu, pošto se prodaja najčešće odvijala po ceni od 480 din/kg. U klanicama na području srednjebanatskog regiona zabeleležen je rast otkupne cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 550 din/kg.

Obim ponude i otkupa bio je prosečan. Dominantna cena jagnjadi iznosila je 550 din/kg na pijaci žive stoke u Leskovcu. Za jarad je kupci protekle sedmice trebalo da izdvoje 400 din/kg, dok je kod ovaca dominirao iznos od 200 din/kg.

(bizportal)