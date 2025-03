PAPRENO - KILOGRAM ŠPARGLI KOŠTA KO TRI JAGNJETINE: Prve količine ovog povrća u komšiluku prodaju se po nerealnoj ceni

NA poznatoj zagrebačkoj pijaci Dolac pojavile su se prve sezonske divlje špargle, ali porodavci za jednu vezu od svega 150 grama traže osam evra, malo veća košta 15, a 400 grama 20 evra.

Foto: Profimedia

Ovi znači da bi za kilogram ove cenjene delicije trebalo izdvojiti od 50 do 55 evra. Kako navode hrvatski mediji ovo je dovoljno da se obavi neka bolja kupovina - 3 kilograma jagnjetine iz jedne od dolačkih mesara, koja košta 15 evra/kg, a ostalo bi i za prilog poput kilograma spanaća koji se ceni na 5 evra i koji kilogram mladog krompira od 2 evra. Toliko košta i 16,5 kg pilića.

- Niko vas ne tera da kupite. Ima i blitve i spanaća. Mislite da je lako brati špargle po kamenjaru, zavlačiti se u draču, a ima i zmija? - porućuju prodavci.

Za branje špargli potrebna je dozvola, kazne su paprene

U Hrvatskoj se oštrolisne špargle koriste u prehrani i nisu zakonski zaštićena vrsta. Sezona branja špargli obično kreće u martu i traje otprilike do kraja aprila. Za branje plodova u šumama kojima Hrvatske šume gospodare potrebna je dozvola, no ona je besplatna i jednostavno je do nje doći.

Dozvola važi do 31. decembra tekuće godine i omogućuje pojedincima branje do dva kilograma divljih špargli dnevno za ličnu upotrebu. Sakupljači ne smeju sakupiti više od dve trećine jedinki na jednom nalazištu, a pri sakupljanju se treba koristiti isključivo tehnika rezanja. Kao i kod skupljanja ostalih nedrvnih šumskih proizvoda u nekomercijalne svrhe, ako se to čini bez dozvole, preti kazna od 133 do 933 evra. Postoji mogućnost izdavanja dozvole i u komercijalne svrhe, no za to se plaća naknada, u zavisnosti od količine.

Šaprgla se ceni kao dijetalno povrće naročito dobro za dijabetičare. Špargle se nazivaju i "carskim povrćem" i to zahvaljujući popularnosti koju su stekle u rimsko doba kada su ih brali za careve. Danas su poznate kao jedna od najzdravijih namirnica sveta i prava delicija.