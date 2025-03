AGENCIJA TRAŽI 1.500 EVRA, A ONA NAŠLA SMEŠTAJ ZA SAMO 20 EVRA DNEVNO: Hrana i piće bagatela, a evo šta je najskuplje (VIDEO)

Koliko košta putovanje na Kubu? Ukoliko se odlučite za samostalnu organizaciju, najveći trošak biće avionska karta. Direktan let iz Beograda ne postoji, pa su presedanja neophodna, najčešće u Istanbulu, Parizu, Veneciji, Franfurtu ili Madridu. Cene avio-karata variraju – ako ste fleksibilni sa datumima i kartu kupite unapred, moguće je pronaći povratne letove već od 750 evra, ali prosečna cena iznosi oko 900 evra i više. Najpovoljnija opcija koju sam pronašla je preko španske kompanije World2Fly iz Madrida za 500 i nešto evra, ali na to dodajte još 200-300€ za put do Madrida. Smeštaj Smeštaj u casas particulares (privatnim apartmanima kod lokalaca) može se pronaći već od 20 evra po noći za dve osobe, kako u Havani, tako i u ostalim gradovima. Hoteli su nešto skuplji. Prevoz Najveći trošak na Kubi, ako planirate da obilazite više gradova pored Havane, biće taksi prevoz. Javni prevoz nije baš najfunkcionalniji, pa je taksi često neophodan. Kako biste uštedeli, koristite taksi colectivo (deljeni taksi, slično BlaBlaCar kod nas). Evo okvirnih cena: • Havana – Varadero: 100 evra • Havana – Trinidad: 200 evra • Taksi do plaže u Havani: 40 evra • Taksi do aerodroma: 40 evra Hrana i piće Računajte dnevni budžet za hranu i piće od 30-40 evra. Atrakcije Havana nudi nekoliko zanimljivih muzeja i znamenitosti, a ulaznice su uglavnom povoljne – svega nekoliko evra. Od atrakcija smo posetili kuću Che Gevare i pozorište Alicia Alonso u Havani, kao i muzej Revolucije u Trinidadu i karte su bile oko 1€. Jedino što je skuplje (30-40 evra za 1h vožnje) je vožnja oldtajmerima. Ukoliko dobro isplanirate put, Kuba može biti relativno pristupačna destinacija, pogotovo ako pronađete jeftin let i koristite lokalne opcije prevoza i smeštaja. Kako vam se čine ove cene?