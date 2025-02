"ODMAH ĆEMO DA KRENEMO DA RADIMO" Vučić:Više od dva miliona evra biće uloženo u puteve u opštini Petrovac na Mlavi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će više od dva miliona evra biti uloženo u puteve na području opštine Petrovac na Mlavi i naveo da će biti rađeni putni pravci prema Svilajncu, Ždrelu i Kladurovo-Gršljane.

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

- Odmah ćemo krenuti da radimo, samo da vidimo šta je to još šta možemo da uradimo'', rekao je Vučić građanima koji su ga dočekali u Petrovcu na Mlavi gde je, u okviru posete Braničevskom okrugu, obišao pekaru ''IP Milanović - porodičnu firmu koja zapošljava 120 radnika.

On je tokom obilaska te pekare rekao da se naši ljudi vraćaju iz inostranstva u Srbiju i da će do kraja nedelje biti ukupno 53 lekara koji su se vratili i istakao da je ''to fantastična stvar''.

- Više nije problem to koliko će ljudi da ode, jer će već za godinu ili dve više ljudi da se vraća nego što će da odlazi, ali je problem što nema dece. Svi žive samo za sebe, ne za decu i to nam je najveći problem. Kome ostavljamo puteve, fabrike? - naglasio je Vučić.