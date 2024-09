POMFRIT ĆE PO SILI ZAKONA BITI ZDRAVIJI: Uvode se novi standardi u prehrambenoj industriji u Srbiji

ČIPS i pomfrit uskoro će po sili zakona morati da budu zdraviji. Novim Pravilnikom o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani smanjuju se dozvoljene koncentracije toksina u namirnicama.

Foto Shutterstock

Uvođenjem novih standarda u prozvodnji hrane Srbija usaglašava propise sa pravilima Evropske unije i na taj način priključuje zemljama koje prioritet daju bezbednosti i kvalitetu namirnica. Stručnjaci ističu da bi to značajno moglo da smanji količine prehramebnih proizvoda koje se zbog neusaglašenosti propisa vraćaju sa granica EU.

Jedna od najznačajnijih izmena jesu upravo smanjenja određenih otrova u hrani. Tako je spuštena granica akrilamida, organskog jedinjenja koje nastaje pri prženju, pečenju ili grilovanju hrane na visokim temperaturama. Ova kancerogena supstanca vezuje se za tumorske bolesti, a studije na životinjama pokazuju i šetetne efekte na mozak, repoduktivni sistem, normalan rast i razvoj ploda.

- Ove opasne supstance ima u pomrfitu, čipsu, keksu i krekerima, ali i u pekarskim proizvodima, žitaricama, počenog povrća, prženim orašastim plodovima, pa čak i u namirnicama za bebe - upozoravaju stručnjaci.

- Izmenama graničnih vrednosti, krompirići i čips od krompira ne smeju da sadrže više od 750 mikrograma akrilamida po kilogramu, dok je za keks, kolače i peciva ograničenje postavljeno na 350.

Ovo ograničenje ima posebnu težinu kada se zna da su brojni proizvodi koji sadrže akrilamid često na meniju dece i adolescenata.

Izmenama se, takođe, spuštaju nivoi dozvoljenog prisustva mikotoksina koji su velika opasnost po zdravlje ljudi. Konkretno Pravilnikom se smanjuju granice aflatoksina B1 u žitaricama, suvom voću i orašastim plodovima. Tako suvo voće koje se nudi potrošačima ne sme da ima više od 20 mikrograma aflatoksina B1. Toliko je dozvoljena koncentracija po kilogramu i kod prerađenih proizvoda, dok kikiriki, bademi ili pistaći ne smeju da sadrže više od 80 grama ovog toksina.

Izmenama su određene i nove koncentracije patulina, poznat je po svojoj toksičnosti po ljude. Proizvode ga određene vrste plesni. Patulin se nalazi u raznom plesnivom voću, povrću, žitaricama, ali najčešće u jabukama i proizvodima od jabuka. Maksimalno je dozvoljeno 50 mikrograma po kilogramu u voćnim sokovima i nektarima, dok je za proizvode namenjene deci, kao što su pire od jabuke ili sok za odojčad, ograničenje strože i iznosi 10 mikrograma po kilogramu.

Kako ističu stručnjaci, ova ograničenja su usmerena ka proizvođačima hrane, ali ka onima koji ih kontrolišu i koji će morati da sprovode rigorozne inspekcije kako bi osigurali da se kontaminacija zadrži ispod propisanih nivoa. Nova pravila moraće da se poštuju i u prodavnicama zdrave hrane, pekarama, konditorskoj i industrija bezalkoholnih pića, prodavnicama brze hrane... Novim propisima, naime, moraće da se prilagodi značajan deo prehrambene industrije.

Konzerve bez hemikalije

EVROPSKA unija je ove godine odlučila da zabrani bisfenol A (BPA) u pakovanjima hrane. Ova hemikalija često se nalazi u limenkama, plastičnim flašama i drugim pakovanjima koja dolaze u dodir s hranom. Istraživanja pokazuju da BPA može da iscuri iz pakovanja i uđe u hranu. Od kraja 2024. ambalaža za hranu koja sadrži BPA više se neće smeti da se prodaje u EU. To se odnosi na limenke, flaše za piće i plastične posude. Proizvođači imaju prelazno razdoblje od 18 do 36 meseci za razvoj i prodaju alternativa bez BPA. To se pre svega odnosi na unutrašnje obloge limenki i plastičnih flaša, koje prethodno sadrže BPA.