Uspešni razgovori na Web Summitu u Lisabonu: Srbija jača poziciju na globalnoj tehnolološkoj sceni

Drugog dana najveće svetske tehnološke konferencije Web Summit u Lisabonu, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež sastao se sa osnivačem i direktorom konferencije Pedijem Kosgrejvom, sa kojim je razgovarao o potencijalima i izazovima IT tržišta, kao i o novim mogućnostima za jačanje pozicije srpskih startapova na regionalnom, evropskom i globalnom nivou.

Foto: PKS

U veoma konstruktivnom razgovoru istaknuto je da Srbija sve više postaje prepoznatljiva kao dinamičan i inovativan tehnološki centar jugoistočne Evrope, sa velikim potencijalom za razvoj digitalne ekonomije i privlačenje investicija.

Na štandu Srbije, na kojem se od 10. do 13. novembra predstavlja oko 30 startapova, organizovani su i sastanci sa investitorima, sa ciljem da se privuče što više VC fondova. Prvenstveno su targetirani fondovi van našeg regiona, kako bi započeli razgovore sa srpskim startapovima o potencijalnim investicijama.

Web Summit, za razliku od klasičnih tehnoloških konferencija na kojima se uglavnom razgovara o novim trendovima u tehnologiji, predstavlja mesto susreta inovativnih kompanija i investicionih fondova, što je od strateškog značaja za delegaciju startapova iz Srbije koji su u fazi traženja prvih korisnika, investicija i preispitivanja svojih poslovnih modela za tržište.

Startapovi tokom trodnevnog Web Summita imaju priliku da sagledaju pozitivne strane svojih rešenja, ali i prostor za unapređenje, kao i da steknu jasniju sliku o svom položaju na tržištu i aktivnostima konkurencije.