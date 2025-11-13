Preduzetnik

Uspešni razgovori na Web Summitu u Lisabonu: Srbija jača poziciju na globalnoj tehnolološkoj sceni

В.Н.

13. 11. 2025. u 12:50

Drugog dana najveće svetske tehnološke konferencije Web Summit u Lisabonu, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež sastao se sa osnivačem i direktorom konferencije Pedijem Kosgrejvom, sa kojim je razgovarao o potencijalima i izazovima IT tržišta, kao i o novim mogućnostima za jačanje pozicije srpskih startapova na regionalnom, evropskom i globalnom nivou.

Успешни разговори на Web Summitu у Лисабону: Србија јача позицију на глобалној технололошкој сцени

Foto: PKS

U veoma konstruktivnom razgovoru istaknuto je da Srbija sve više postaje prepoznatljiva kao dinamičan i inovativan tehnološki centar jugoistočne Evrope, sa velikim potencijalom za razvoj digitalne ekonomije i privlačenje investicija.

Na štandu Srbije, na kojem se od 10. do 13. novembra predstavlja oko 30 startapova, organizovani su i sastanci sa investitorima, sa ciljem da se privuče što više VC fondova. Prvenstveno su targetirani fondovi van našeg regiona, kako bi započeli razgovore sa srpskim startapovima o potencijalnim investicijama.

Web Summit, za razliku od klasičnih tehnoloških konferencija na kojima se uglavnom razgovara o novim trendovima u tehnologiji, predstavlja mesto susreta inovativnih kompanija i investicionih fondova, što je od strateškog značaja za delegaciju startapova iz Srbije koji su u fazi traženja prvih korisnika, investicija i preispitivanja svojih poslovnih modela za tržište.

Startapovi tokom trodnevnog Web Summita imaju priliku da sagledaju pozitivne strane svojih rešenja, ali i prostor za unapređenje, kao i da steknu jasniju sliku o svom položaju na tržištu i aktivnostima konkurencije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine Vemblija i perfektni Englezi

PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine "Vemblija" i perfektni Englezi