Uspešni razgovori na Web Summitu u Lisabonu: Srbija jača poziciju na globalnoj tehnolološkoj sceni
Drugog dana najveće svetske tehnološke konferencije Web Summit u Lisabonu, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež sastao se sa osnivačem i direktorom konferencije Pedijem Kosgrejvom, sa kojim je razgovarao o potencijalima i izazovima IT tržišta, kao i o novim mogućnostima za jačanje pozicije srpskih startapova na regionalnom, evropskom i globalnom nivou.
U veoma konstruktivnom razgovoru istaknuto je da Srbija sve više postaje prepoznatljiva kao dinamičan i inovativan tehnološki centar jugoistočne Evrope, sa velikim potencijalom za razvoj digitalne ekonomije i privlačenje investicija.
Na štandu Srbije, na kojem se od 10. do 13. novembra predstavlja oko 30 startapova, organizovani su i sastanci sa investitorima, sa ciljem da se privuče što više VC fondova. Prvenstveno su targetirani fondovi van našeg regiona, kako bi započeli razgovore sa srpskim startapovima o potencijalnim investicijama.
Web Summit, za razliku od klasičnih tehnoloških konferencija na kojima se uglavnom razgovara o novim trendovima u tehnologiji, predstavlja mesto susreta inovativnih kompanija i investicionih fondova, što je od strateškog značaja za delegaciju startapova iz Srbije koji su u fazi traženja prvih korisnika, investicija i preispitivanja svojih poslovnih modela za tržište.
Startapovi tokom trodnevnog Web Summita imaju priliku da sagledaju pozitivne strane svojih rešenja, ali i prostor za unapređenje, kao i da steknu jasniju sliku o svom položaju na tržištu i aktivnostima konkurencije.
LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNjU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
13. 11. 2025. u 11:21
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)