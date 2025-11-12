ČADEŽ NA VEB SAMITU U LISABONU: Srbija pokazuje snagu inovacija i talenta

"SRBIJA je već tradicionalno prisutna na Veb samitu u Lisabonu, najvećoj tehnološkoj konferenciji na svetu. Ove godine predstavljamo oko 30 naših startapova koji imaju svoje punktove, a veliku delegaciju Srbije čini oko 300 inovatora, preduzetnika, predstavnika startapova i kompanija koji u Lisabonu pokazuju šta sve srpski IT i inovacioni ekosistem može“, istakao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, na nacionalnom štandu Srbije na Web Summitu 2025 u Lisabonu.

On je podsetio da Privredna komora Srbije već dve godine sistematski radi sa startap zajednicom, kako bi im pomogla da se pripreme za globalno tržište, nauče kako da sarađuju sa investitorima i pretvore svoje proverene ideje u velike poslovne poduhvate. „Ovde je prisutan veliki broj vodećih svetskih investitora i naš cilj je da Srbija i naši mladi ljudi budu u centru njihove pažnje,“ dodao je.

Govoreći na panelu „Kako inovacije i direktne strane investicije deluju u tandemu“, zajedno sa kolegama iz Uzbekistana i Katara, Čadež je naveo da su predstavljene tri različite uspešne priče IT sektora. „Zanimljivo je da Uzbekistan izvozi oko 700 miliona dolara softvera, Katar, koji je velika zemlja, oko milijardu, a Srbija sa svojih šest i po miliona stanovnika beleži izvoz vredan preko 4,5 milijarde dolara. To je dokaz da nas svet prepoznaje kao zemlju talentovanih i kreativnih ljudi, kao mesto iz kojeg dolaze dobri inovatori,“ istakao je predsednik PKS.

„Mi ne pričamo o problemima i frustracijama — mi ih rešavamo! Najbolji dokaz za to je što je Srbija u protekloj deceniji udesetostručila izvoz softvera,“ naglasio je Čadež, pozivajući učesnike panela i posetioce Veb samita da posete paviljon Srbije, gde se predstavljaju neke od najperspektivnijih inovativnih kompanija.

U diskusiji, koju je moderirao Stiv Klemons (Steve Clemons), pored predsednika PKS učestvovali su i Vsevolod Li, izvršni direktor IT parka Uzbekistana za Evropu, i Hamad Al-Naimi iz Kancelarije izvršnog direktora Qatar Investment Authority.

„Ključno je da redefinišemo šta zapravo želimo i možemo, i da ulažemo u ono što već imamo — u dobar obrazovni sistem, snažnu naučnu bazu i talente koji iz toga proizilaze. Hajde da stvorimo uslove da ti talenti ostanu, da privučemo nove da dođu i ovde rastu. I došli su. Srbija danas sve više pokazuje kako investicije i inovacije, kada deluju kao tandem, postaju motor ekonomskog razvoja i modernizacije društva,“ poručio je Čadež.

On je rekao da je Privredna komora Srbije još pre osam godina predložila Vladi unapređenje obrazovnog sistema, što je rezultiralo uvođenjem programiranja kao obaveznog predmeta u osnovnim školama. „Taj korak je bio temelj za sve što danas radimo u oblasti digitalizacije i inovacija,“ rekao je Čadež i dodao da je Srbija 2019. godine instalirala prvi državni superkompjuter optimizovan za veštačku inteligenciju — u trenutku kada su u celoj Evropi postojala samo dva takva računara. „To je bio pionirski potez Vlade Srbije — i danas imamo već dva takva sistema, što nas stavlja ispred mnogih evropskih zemalja po tehnološkoj infrastrukturi,“ naglasio je Čadež.

Od 10. do 13. novembra u Lisabonu se predstavljaju domaći startapovi čija rešenja obuhvataju širok spektar oblasti – od finansijske i pravne tehnologije, obrazovanja i zdravstva, preko pametnih gradova, industrije i logistike, do digitalnog marketinga, sporta i društveno korisnih projekata.

Na štandu Srbije, pod motoom „Think Tech, Choose Serbia“, nastupaju: Canandi, GetTrusty, MyFlow, NSage.ai, GuideLites (Lites), Peasy, GetData (Apparo), DigitalLeather, FinoApp, Tridan AI, Kampster AI, SpiceAds, Qreadible (ible), Veritium, Cloud City, Codekido, Includify, KleverCargo, Smart Part, NutriMedik, HealthControl Niš, CyberParent, Motiqum, Nais Robotics, Njuppa.