ČADEŽ NA VEB SAMITU U LISABONU: Srbija pokazuje snagu inovacija i talenta
"SRBIJA je već tradicionalno prisutna na Veb samitu u Lisabonu, najvećoj tehnološkoj konferenciji na svetu. Ove godine predstavljamo oko 30 naših startapova koji imaju svoje punktove, a veliku delegaciju Srbije čini oko 300 inovatora, preduzetnika, predstavnika startapova i kompanija koji u Lisabonu pokazuju šta sve srpski IT i inovacioni ekosistem može“, istakao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, na nacionalnom štandu Srbije na Web Summitu 2025 u Lisabonu.
On je podsetio da Privredna komora Srbije već dve godine sistematski radi sa startap zajednicom, kako bi im pomogla da se pripreme za globalno tržište, nauče kako da sarađuju sa investitorima i pretvore svoje proverene ideje u velike poslovne poduhvate. „Ovde je prisutan veliki broj vodećih svetskih investitora i naš cilj je da Srbija i naši mladi ljudi budu u centru njihove pažnje,“ dodao je.
Govoreći na panelu „Kako inovacije i direktne strane investicije deluju u tandemu“, zajedno sa kolegama iz Uzbekistana i Katara, Čadež je naveo da su predstavljene tri različite uspešne priče IT sektora. „Zanimljivo je da Uzbekistan izvozi oko 700 miliona dolara softvera, Katar, koji je velika zemlja, oko milijardu, a Srbija sa svojih šest i po miliona stanovnika beleži izvoz vredan preko 4,5 milijarde dolara. To je dokaz da nas svet prepoznaje kao zemlju talentovanih i kreativnih ljudi, kao mesto iz kojeg dolaze dobri inovatori,“ istakao je predsednik PKS.
„Mi ne pričamo o problemima i frustracijama — mi ih rešavamo! Najbolji dokaz za to je što je Srbija u protekloj deceniji udesetostručila izvoz softvera,“ naglasio je Čadež, pozivajući učesnike panela i posetioce Veb samita da posete paviljon Srbije, gde se predstavljaju neke od najperspektivnijih inovativnih kompanija.
U diskusiji, koju je moderirao Stiv Klemons (Steve Clemons), pored predsednika PKS učestvovali su i Vsevolod Li, izvršni direktor IT parka Uzbekistana za Evropu, i Hamad Al-Naimi iz Kancelarije izvršnog direktora Qatar Investment Authority.
„Ključno je da redefinišemo šta zapravo želimo i možemo, i da ulažemo u ono što već imamo — u dobar obrazovni sistem, snažnu naučnu bazu i talente koji iz toga proizilaze. Hajde da stvorimo uslove da ti talenti ostanu, da privučemo nove da dođu i ovde rastu. I došli su. Srbija danas sve više pokazuje kako investicije i inovacije, kada deluju kao tandem, postaju motor ekonomskog razvoja i modernizacije društva,“ poručio je Čadež.
On je rekao da je Privredna komora Srbije još pre osam godina predložila Vladi unapređenje obrazovnog sistema, što je rezultiralo uvođenjem programiranja kao obaveznog predmeta u osnovnim školama. „Taj korak je bio temelj za sve što danas radimo u oblasti digitalizacije i inovacija,“ rekao je Čadež i dodao da je Srbija 2019. godine instalirala prvi državni superkompjuter optimizovan za veštačku inteligenciju — u trenutku kada su u celoj Evropi postojala samo dva takva računara. „To je bio pionirski potez Vlade Srbije — i danas imamo već dva takva sistema, što nas stavlja ispred mnogih evropskih zemalja po tehnološkoj infrastrukturi,“ naglasio je Čadež.
Od 10. do 13. novembra u Lisabonu se predstavljaju domaći startapovi čija rešenja obuhvataju širok spektar oblasti – od finansijske i pravne tehnologije, obrazovanja i zdravstva, preko pametnih gradova, industrije i logistike, do digitalnog marketinga, sporta i društveno korisnih projekata.
Na štandu Srbije, pod motoom „Think Tech, Choose Serbia“, nastupaju: Canandi, GetTrusty, MyFlow, NSage.ai, GuideLites (Lites), Peasy, GetData (Apparo), DigitalLeather, FinoApp, Tridan AI, Kampster AI, SpiceAds, Qreadible (ible), Veritium, Cloud City, Codekido, Includify, KleverCargo, Smart Part, NutriMedik, HealthControl Niš, CyberParent, Motiqum, Nais Robotics, Njuppa.
Preporučujemo
Najveća kineska poslovna asocijacija stiže u Srbiju!
07. 11. 2025. u 14:52
Marku Čadežu uručeno priznanje za doprinos razvoju regionalne saradnje
22. 10. 2025. u 11:52
Uskoro prvi regionalni chat bot za privrednike Zapadnog Balkana
21. 10. 2025. u 15:19
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)