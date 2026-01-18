KADA SU PARADAJZ I LUBENICA OPASNI PO ZDRAVLJE: Nedozvoljeni preparat za brzo zrenje - O čemu se radi i koliko je štetan?

DA bi voće i povrće sazrelo preko noći, nesavesni proizvođači koriste nedozvoljeni etrel - preparat koji može da ima i štetne posledice po zdravlje.

Foto Pixabay free images

Da li je paradajz tretiran tom supstancom, ne može se otkriti golim okom, ali kad se zagrize, može se shvatiti da je crvenu boju dobio na brzinu. Isto je i sa lubenicama, koje imaju boju zrelog ploda, ali nemaju ukus.

Nije tajna, redovne i brojne analize su pokazale da pojedini naši povrtari i ratari koriste etrel – zabranjenu i veoma opasnu supstancu, kako bi ubrzali rast plodova, pre svih paradajza i bostana.

Doktor poljoprivrede Luka Radoja kaže da je etrel biljni hormon koji ima negativne posledice za biljku koja se tretira.

- Jedina namena etrela jeste da ubrza sazrevanje. On ulazi u metabolizam biljke, kida vezu između peteljke i ploda i tako plod boji, odnosno kako se pogrešno kaže, brže sazreva - kaže Radoja.

To ljudi rade zbog toga da bi ranije izašli na pijacu i ostvarili zaradu, rekao je Radoja.

Etrelom se najčešće tretiraju paradajz i lubinica, ali i višnja.

Da je taj preparat upotrebljen, ne možete prepoznati golim okom, ali znaćete tako što plod ima boju zrelog ploda, ali nema ukus, rekao je Radoja.

- Na pijaci ne možete očima poznati paradajz i lubenicu, ali onaj koji je tretiran etrelom ima više vode i malo je nakiseo - objasnio je dr Radoja.

Lubenicu, kaže, prepoznaćete po kuckanju i ona koja je tretirana etrelom ima sunđersto tkivo i neukusna je.

- Malo ljudi koristi etrel, nije to tako strašno kao što se priča, ali je dovoljno da uzbuni ili zabrine ljude koji nalete na proizvod tretiran etrelom - ukazao je doktor Radoja.

(RTS)

BONUS VIDEO:

Položaj osoba sa invaliditetom u turizmu