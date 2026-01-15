VOĆKE TREBA "NEGOVATI" I ZIMI: Zašto je zimski period u voćnjaku ključan za narednu sezonu

ZIMSKI period, kada se voćke nalaze u fazi mirovanja vegetacije, često se pogrešno doživljava kao vreme bez značajnijih radova u voćnjaku. Međutim, upravo u ovom periodu proizvođači imaju priliku da sprovedu niz važnih agrotehničkih i pomotehničkih mera koje direktno utiču na rodnost, kvalitet plodova i zdravstveno stanje zasada u narednoj sezoni.

Jedan od najvažnijih poslova u ovom periodu je zimska rezidba voćaka. Pravilnom rezidbom reguliše se odnos vegetativnog porasta i rodnosti, obezbeđuje se bolja osvetljenost krošnje i ravnomernije sazrevanje plodova. Takođe, uklanjanjem suvih, polomljenih i bolesnih grana smanjuje se prisustvo patogena i štetočina u zasadu.

Pored rezidbe, značajno mesto zauzima i zimska zaštita voćaka, pre svega primena bakarnih preparata. Ovi tretmani imaju preventivni karakter i služe za smanjenje infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti koji prezimljavaju na kori, granama i pupoljcima. Pravovremena zaštita u zimskom periodu često omogućava smanjenje broja tretmana tokom vegetacije.

Zima je takođe idealno vreme za analizu zemljišta. Uzimanjem uzoraka i dobijanjem rezultata analize, proizvođači mogu na vreme isplanirati pravilno đubrenje, prilagođeno stvarnim potrebama zasada. Time se izbegava prekomerna ili nedovoljna upotreba mineralnih đubriva, smanjuju se troškovi proizvodnje i čuva plodnost zemljišta, kaže dipl. ing. polj. Dušan Spasić.

Ne treba zanemariti ni mehaničko uređenje zasada, popravku naslona, stubova i žice, kao i održavanje poljoprivredne mehanizacije i alata. Sve ove aktivnosti doprinose lakšem i efikasnijem izvođenju radova tokom intenzivnog prolećnog perioda.

Može se zaključiti da je zimski period izuzetno važan za voćarsku proizvodnju. Proizvođači koji na vreme i pravilno sprovedu preporučene mere stvaraju dobre uslove za stabilne prinose i kvalitetne plodove u narednoj vegetacionoj sezoni.

