OTVOREN KONKURS ZA POLJOPRIVREDNIKE JOŠ SEDAM DANA: Evo ko ima pravo na ovu pomoć države
DO 22. septembra otvoren je Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu poljoprivredne stručne službe, poljoprivredne stručne i savetodavne službe i Istraživačko razvojni institut (IRI) Tamiš, putem nabavke opreme, a za koji je opredeljeno 14.495.500 dinara.
Konkurs je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100 odsto ukupno prihvatljivih troškova.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu su namenjena za nabavku opreme i mehanizacije, odnosno vozila za poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i to terensko vozilo sa maperom uključujući svu potrebnu opremu i dodatke za mapiranje i merenje električne provodljivosti zemljišta, softver za obradu podataka i opremu za analizu prikupljenih podataka, kao i oprema za analizu prikupljenih podataka
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U konkursu je navedeno da se bespovratna sredstva koja se dodeljuju ne mogu koristiti za troškove uvoza, carine, špedicije, zatim plaćanje putem kompenzacije i cesije,promet između povezanih lica i za novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka.
Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica sa područja AP Vojvodine, koja učestvuju u obavljanju savetodavnih poslova, a kojima je osnivač vlada Srbije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Cilj ovog konkursa kako je navedeno je stvaranje uslova za kvalitetniju biljnu proizvodnju na oglednim parcelama poljoprivrednog zemljišta koje koriste poljoprivredne stručne službe, poljoprivredne stručne i savetodavne službe i IRI Tamiš Pančevo.
"Korišćenjem savremene opreme u poljoprivrednoj proizvodnji, kod izvođenja ogleda stvaraju se uslovi za bolje iskorišćenje primenjenih imputa i ostvarenje boljih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji. Na taj način lica, koja učestvuju u obavljanju savetodavnih poslova sa područja AP Vojvodine prenose poljoprivrednim proizvođačima svoja iskustava, a prezentovanjem ostvarenih rezultata istraživanja dobijenih iz realizovanih ogleda pružaju mogućnost poljoprivrednicima da iskoriste rezultate istraživanja i unaprede sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju", piše u konkursu.
Prijave s potrebnom dokumentacijom na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova, kao i elektronskim putem preko E-Pisarnice pokrajinskih organa uprave.
Dodatne informacije i termin za konsultacije mogu se dobiti putem maila psp@vojvodina.gov.rs ili na telefon 021/487-4411 u periodu od 10 do 13 časova.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
ČISTA ZARADA I DO 5.000 EVRA PO HEKTARU: Ova biljka donosi odličnu zaradu u Srbiji
14. 09. 2025. u 15:24
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)