Poljoprivreda

OTVOREN KONKURS ZA POLJOPRIVREDNIKE JOŠ SEDAM DANA: Evo ko ima pravo na ovu pomoć države

Танјуг

15. 09. 2025. u 15:52

DO 22. septembra otvoren je Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu poljoprivredne stručne službe, poljoprivredne stručne i savetodavne službe i Istraživačko razvojni institut (IRI) Tamiš, putem nabavke opreme, a za koji je opredeljeno 14.495.500 dinara.

Foto: Profimedia

Konkurs je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100 odsto ukupno prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu su namenjena za nabavku opreme i mehanizacije, odnosno vozila za poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i to terensko vozilo sa maperom uključujući svu potrebnu opremu i dodatke za mapiranje i merenje električne provodljivosti zemljišta, softver za obradu podataka i opremu za analizu prikupljenih podataka, kao i oprema za analizu prikupljenih podataka

U konkursu je navedeno da se bespovratna sredstva koja se dodeljuju ne mogu koristiti za troškove uvoza, carine, špedicije, zatim plaćanje putem kompenzacije i cesije,promet između povezanih lica i za novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka.

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica sa područja AP Vojvodine, koja učestvuju u obavljanju savetodavnih poslova, a kojima je osnivač vlada Srbije.

Cilj ovog konkursa kako je navedeno je stvaranje uslova za kvalitetniju biljnu proizvodnju na oglednim parcelama poljoprivrednog zemljišta koje koriste poljoprivredne stručne službe, poljoprivredne stručne i savetodavne službe i IRI Tamiš Pančevo.

"Korišćenjem savremene opreme u poljoprivrednoj proizvodnji, kod izvođenja ogleda stvaraju se uslovi za bolje iskorišćenje primenjenih imputa i ostvarenje boljih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji. Na taj način lica, koja učestvuju u obavljanju savetodavnih poslova sa područja AP Vojvodine prenose poljoprivrednim proizvođačima svoja iskustava, a prezentovanjem ostvarenih rezultata istraživanja dobijenih iz realizovanih ogleda pružaju mogućnost poljoprivrednicima da iskoriste rezultate istraživanja i unaprede sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju", piše u konkursu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova, kao i elektronskim putem preko E-Pisarnice pokrajinskih organa uprave.

Dodatne informacije i termin za konsultacije mogu se dobiti putem maila psp@vojvodina.gov.rs ili na telefon 021/487-4411 u periodu od 10 do 13 časova.

