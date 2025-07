VEĆA CENA KUKURUZA I JEČMA: Pšenica pojeftinila

CENA pšenice zabeležila je negativan cenovni trend.

Foto Pixabay free images

Cene kukuruza i ječma rasle su u prvim radnim danima nedelje, da bi usled povlačenja kupaca došlo do izostanka trgovanja, uz utisak da bi naredna trgovanja bila na nižem cenovnom nivou.

Kukuruz

Tržište kukuruza karakterisala je povećana ponuda i viši cenovni nivo u odnosu na prethodnu nedelju. Usled slabe tražnje, kukuruz je u ukupnom nedeljnom prometu imao udeo od svega 16%. Kupoprodajni ugovori zaključeni su na cenovnom nivou od 25,00 do 25,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena kukuruza iznosila je 25,12 din/kg bez PDV-a (27,63 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 3,10%.

Pšenica

Prva polovina nedelje na tržištu pšenice protekla je bez većeg angažovanja berzanskih učesnika. Pred kraj nedelje došlo je do kratkotrajnog povećanja tražnje. Berzanski ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,30 do 20,60 din/kg bez PDV-a. Ponder cena pšenice iznosila je 20,45 din/kg bez PDV-a (22,49 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena pšenice niža je za 2,15%. Tražnje je bilo i za pšenicom za stočnu ishranu, ali usled izostanka ponude nije došlo do trgovanja.

Soja

U drugoj polovini nedelje zabeležena je ponuda većih količina sojinog zrna i na nižem cenovnom nivou u odnosu na početak nedelje. Slaba tražnja i cenovni spred uticali su na izostanak trgovanja ovom uljaricom.

Ječam

Primat u trgovanju zauzeo je stočni ječam, čineći više od polovine ukupnog nedeljnog prometa. Najviše volatilnosti zabeleženo je kod stočnog ječma, a trgovana cena iznosila je od 20,30 do 21,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od odnosa ponude i tražnje. Ponder cena iznosila je 20,58 din/kg bez PDV-a (22,63 din/kg sa PDV-om), za 1,96% više u odnosu na prethodnu nedelju.

Suncokret

Suncokretovom sačmom trgovalo se po ceni od 26,60 din/kg bez PDV-a (31,92 din/kg sa PDV-om), registrujući rast cene od 2,31%.

(Produktna berza)