LANAC POŠTENJA VRATIO NOVAC: Kikinđani gestom dobrote pokazali kako se izgubljeno može opet naći kod vlasnika (FOTO)

Nekoliko Kikinđana formiralo je svojevrsni lanac dobrote i poštenja i svojim ponašanjem dalo nauk drugima kako bi trebalo da se ponašaju u sličnoj situaciji.

Foto; R. Šegrt

U ovoj priči istovremeno je i primer kako iskoristiti javne kamere da se pomogne u reševanju određenih problema. Osim pojedinaca, pohvalu zaslužuje i Pošta Srbije, jer su se rukovodstvo i službenici potrudili da pronađu ženu koja je izgubila novac ispred njihove zgrade, a da to nije ni primetila.

- Prijatno je saznanje da su moji sugrađani toliko dobri. Nisam ni primetila da mi nedostaje novac, pa me veoma iznenadio pozvao direktora pošte. Bila sam u čudu. Rekao je da su pronašli pare i da na osnovu snimka sa kamere misle da su moje. Tek kada sam preborjala ostatak u novčaniku shvatila sam da imam manjak. Veoma je lepo ponašanje i ljudi iz Pošte – prenosi nam penzionerka Nada Kvaščev (82), kojoj je nehotice ispao novac.

Prvu kariku dobrote načinio je još uvek nepozanti građanin kada je na trotoaru ispred zgrade glavne pošte, u centru Kikinde, pronašao manji svežanj novca, uzeo ga, okrenuo se prema kameri i pokazao šta je našao. Potom je pare ostavio na tastaturu bankomata. Nakon njega, jedanko lepim gestom, novu kariku poštenja postavila je Slađana Utržen.

Foto: Privatna arhiva Našla novac na bankomatu i predala ga Pošti

- Oko pola osam uveče došla sam na bankomat i zatekla pare. Kapije na pošti već su bile zatvorene. Iza mene je došao jedan čovek, pitala sam ga da li je on, možda, izgubio novac pa se vratio da ga uzme. Pošto pare nisu bile ni njegove, potražila sam službenike pošte da im kažem gde sam ih pronašla i da im predam tuđi novac, u nadi da će se neko javiti. Službenica je uzela pare i zahvalila se što sam tako reagovala – ispirčala je Slađana, zadovoljna što je novac „našao“ vlasnika.

Čim su preuzeli novčanice, službenici i rukovodstvo pošte počeli su potragu za onim ko ih je izgubio. Kada su pomislili da je to sugrađanka Nada Kvaščev, pozvali su je telefonom i iznenadili.

Foto: Privatna arhiva Nada Kvaščev dobila izgubljeni novac

- Svojski smo se potrudili kako bi novac bio vraćen vlasniku, iako je pao na trotoar. Pregledali smo snimke sa kamere i videli čoveka koji ga je pokazao u kameru. Videlo se da je pre njega ispred zgrade bila žena. Njenu sliku pokazali smo poštarima i službenicima sa šaltera. Ispostavilo se da je jedna koleginica poznaje po imenu. Našli smo broj telefona i pitali je da li je izgubila novac. Međutim, ona to nije bila primetila. Na molbu da pregledala novčanik shvatila je da joj nedostaje para. Bila je iznenađena najpre zbog gubitka, a onda i zbog pronalaska, a mi još zadovoljniji jer je novac vraćen onome kome pripada. Svaki građanin je korisnik naših usluga i uvek se trudimo da pružimo maksimalnu podršku – prepričava srećan epilog Danilo Raca, direktor kikindske Pošte.

SVOTA NEBITNA

Niko u ovom lancu sreće nije brojao novac koji je našao. Pošta je vratila ono što je bilo na bankomatu.

- Suma nije velika, ali dovoljna da platim račune zbog čega sam otišla do pošte. Stigla sam pred kraj radnog vremena, kada više ne primaju uplate, pa sam se vratila kući. Tek sutradan kada su me pozvali iz pošte proverila sam i videla da mi stvarno nedostaje novca. Sve je vraćeno. Vrlo je lepo što se ovako završilo – kaže Nada Kvaščev koja u Kikindi živi 62 godine.