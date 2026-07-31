OPREZ! RHMZ UPALIO SVE ALARME: Vrućine prelaze kritičnu granicu - Najtoplije u Beogradu
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas koji će zahvatiti Srbiju i zadržati se tokom cele prve dekade avgusta. Očekuju se maksimalne temperature od 35 do 38 °S, a lokalno i do ekstremnih 40 stepeni.
Prema prognozi RHMZ-a, danas nas očekuje veoma toplo i sunčano vreme uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Međutim, to je samo uvod u ekstremni talas vrućina koji će se nastaviti tokom vikenda i cele naredne nedelje.
U Srbiji je u 7.00 sati najtoplije u Beogradu, gde je izmereno 26 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U Zrenjaninu je 25 stepeni, dok su u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu izmerena 23 stepena.
Najkritičnije od 5. do 8. avgusta
Vrhunac toplotnog talasa očekuje se u periodu od srijede, 5. avgusta, do subote, 8. avgusta, kada će u većini mesta Srbije dnevni maksimumi dostizati oko 40 °S.
Pored dnevnih žega, u urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 °S, dok se u Beogradu noću živa u termometru neće spuštati ispod 23 do 26 °S.
Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 °S.
Akumulacija toplotnog stresa i rizik po zdravlje
Dugotrajan period ekstremno visokih temperatura dovodi do zabrinjavajuće akumulacije toplotnog stresa, što značajno povećava rizik po zdravlje stanovništva.
Opasnosti se pre svega odnose na:
- Toplotni udar i sunčanicu
- Dehidraciju i pregrevanje organizma
Posebno su ugrožene najosetljivije kategorije — deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i radnici koji rade na otvorenom. Dodatni rizik stvaraju gusto izgrađene gradske sredine gde asfalt, beton i saobraćajne gužve dodatno zadržavaju i isijavaju toplotu.
Preporuke stručnjaka: Izbegavajte direktno izlaganje suncu od 10 do 17 časova, kada su UV zračenje i temperatura najintenzivniji. Unosite redovno tečnost i boravite u rashlađenim prostorijama.
Ekstremni uslovi za požare na otvorenom
Zbog dugotrajnih vrućina i isušivanja zemljišta i vegetacije, RHMZ upozorava na visok rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.
Ugroženi su šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapuštena imanja. U ovakvim uslovima, vatra se može brzo proširiti čak i pri slabom vetru, što otežava posao vatrogascima.
Udar na infrastrukturu, saobraćaj i poljoprivredu
Meteorološki uslovi stvoriće ozbiljne probleme širom svih društveno-ekonomskih sektora:
- Energetika i vodosnabdevanje: Očekuje se rekordna potrošnja električne energije zbog rashlađivanja, kao i drastično povećana potražnja za vodosnabdevanjem.
- Saobraćaj i transport: Visoke temperature dovode do deformacije i omekšavanja asfalta, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja guma. Smanjena koncentracija vozača povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. U železničkom saobraćaju postoji opasnost od dilatacije (krivljenja) šina usled zagrevanja čelika.
- Poljoprivreda: Izražen toplotni stres loše će se odraziti na biljnu proizvodnju, kao i na zdravlje i produktivnost stoke.
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