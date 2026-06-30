Društvo

VREME DANAS: Sunce prži, temperatura ide do 40 stepeni

Novosti online

30. 06. 2026. u 00:00

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VREME danas pretežno sunčano i veoma toplo.

ВРЕМЕ ДАНАС: Сунце пржи, температура иде до 40 степени

Foto: N. Živanović

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti uslediće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu pretežno sunčano i veoma toplo.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna oko 38.

Vreme narednih dana

Prema upozorenju RHMZ, nastavlja se toplotni talas, koji će trajati do sredine ove sedmice. U sredu se očekuje malo svežije vreme ali i dalje toplo sa najvišom temperaturom od 32 do 36 stepeni, a zatim će uslediti osetan pad temperature, pa će od četvrtka u većini mesta najviša dnevna temperatura biti i ispod 30 stepeni.

RHMZ je objavio upozorenje na padavine od srede uveče i u četvrtak. U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. U sredu krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima, lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom a ponegde i gradom.
Od subote će biti pretežno sunčano i umereno toplo vreme.

(Sputnjik)

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