VREME DANAS: Sunce prži, temperatura ide do 40 stepeni
VREME danas pretežno sunčano i veoma toplo.
Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti uslediće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Vetar slab i umeren, severni i severoistočni.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu pretežno sunčano i veoma toplo.
Vetar slab i umeren, severni i severoistočni.
Najniža temperatura od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna oko 38.
Vreme narednih dana
Prema upozorenju RHMZ, nastavlja se toplotni talas, koji će trajati do sredine ove sedmice. U sredu se očekuje malo svežije vreme ali i dalje toplo sa najvišom temperaturom od 32 do 36 stepeni, a zatim će uslediti osetan pad temperature, pa će od četvrtka u većini mesta najviša dnevna temperatura biti i ispod 30 stepeni.
RHMZ je objavio upozorenje na padavine od srede uveče i u četvrtak. U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. U sredu krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima, lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom a ponegde i gradom.
Od subote će biti pretežno sunčano i umereno toplo vreme.
(Sputnjik)
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