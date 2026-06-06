Društvo

DANAS ISPRAĆAJ SVETINJE: Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo 800.000 vernika

Р. Д.

06. 06. 2026. u 06:45

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NAJVEĆA hrišćanska pravoslavna svetinja danas odlazi iz Srbije.

ДАНАС ИСПРАЋАЈ СВЕТИЊЕ: Појасу Пресвете Богородице се поклонило 800.000 верника

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Nakon što se za 17 dana časnom pojasu Presvete Bogorodice poklonilo oko 800.000 vernika, relikvija se vraća u manastir Vatoped, a iz prestonog hrama Svetog Save, biće svečano ispraćena put Svete Gore.

Liturgijom u Hramu sa početkom u 9 časova, načalstvovaće patrijarh Porfirije, a potom će pojas koji je po predanju pre 2.000 godina od kamilje dlake isplela Majka Božja, avionom Vlade Srbije krenuti do Soluna, a zatim brodom na Atos.

Foto D. Milovanović

U Hramu Svetog Save, koji su od Spasovdana opasavale kolone vernog naroda, koji je poslednjih dana i po 13 ili 14 sati čekao da se pokloni svetinji, juče su obavljane pripreme za svečani ispraćaj časnog pojasa Presvete Bogorodice.

Pripreme je blagoslovio patrijarha Porfirija, uz saglasnost arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped, koji je i dopratio relikviju u Beograd 20. maja, dan uoči Spasovdana i litije na čijem čelu je pronošena centralnim gradskim ulicama, pošto je prenoćila u Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg.

Poziv SPC verujućem narodu

SPC pozvala je verni narod da isprati časni pojas i tako se na najbolji mogući način zahvali Bogomajci Mariji, koja je pod svodove sabore crkve vascelog srpskog naroda sabrala na blagoslov i molitvu više od 800.000 duša. Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova...

- U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama Grčkoj, Kiparskoj, Gruzijskoj, Ruskoj, tako i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi časni pojas Presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika, koji su pristigli da uzmu blagoslov od Presvete Bogorodice, mogli da laganim hodom, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje - rekao je protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha srpskog.

Foto D. Milovanović

Zbog velikog interesovanja vernog naroda, boravak ove relikvije u Srbiji produžavan na inicijativu patrijarha Porfirija. Ko zna još koliko dana bi Hram na Vračaru opasavali dugi redovi vernika, da se svetinja ne vraća u riznicu svetogorskog manastira, nakon što je posle šest i po vekova od kada je knez Lazar Bogorodičin pojas poklonio Vatopedu, boravila u Srbiji. 

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