OBLAČNO SA PLJUSKOVIMA, TEMPERATURE DO 32 STEPENA: Vremenska prognoza za sredu, 8. jul
Prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, a od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije.
Uveče je moguće postepeno razvedravanje sa severa zemlje.
Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 32 stepena.
Vreme u Beogradu
Prolazno naoblačenje povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.
Vreme narednih dana
U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.
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