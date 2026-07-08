Društvo

OBLAČNO SA PLJUSKOVIMA, TEMPERATURE DO 32 STEPENA: Vremenska prognoza za sredu, 8. jul

В.Н.

08. 07. 2026. u 00:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, a od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije.

ОБЛАЧНО СА ПЉУСКОВИМА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 32 СТЕПЕНА: Временска прогноза за среду, 8. јул

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Uveče je moguće postepeno razvedravanje sa severa zemlje.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 32 stepena.

Vreme u Beogradu

Prolazno naoblačenje povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema Istočni štit od Finske do Rumunije - posebno ih brine Ahilova peta
Svet

0 0

STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema "Istočni štit" od Finske do Rumunije - posebno ih brine "Ahilova peta"

EVROPSKI reporteri obišli su tri najizloženija dela istočne granice Evrope: šumovitu granicu Finske sa Rusijom, utvrđenu poljsku granicu prema Kalinjingradu i Belorusiji, kao i ranjivi deo Litvanije kod Suvalskog koridora - kako bi procenili koliko su države na prvoj liniji NATO spremne za mogućnost da Moskva napadne Alijansu. Ono što su zatekli, uoči ključnog samita NATO u Ankari ove nedelje, je da kontinent ubrzano utvrđuje svoje istočne granice.

07. 07. 2026. u 10:25

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT! Andrija Bajić kritično, žena se oglasila - hitno prebačen za Beograd

"LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT!" Andrija Bajić kritično, žena se oglasila - hitno prebačen za Beograd