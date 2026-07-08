OBLAČNO SA PLJUSKOVIMA, TEMPERATURE DO 32 STEPENA: Vremenska prognoza za sredu, 8. jul

Prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, a od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Uveče je moguće postepeno razvedravanje sa severa zemlje.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 32 stepena.

Vreme u Beogradu

Prolazno naoblačenje povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.