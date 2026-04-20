Osvojili devet medalja: Novi uspeg mladih matematičara i informatičara na međunarodnom takmičenju (FOTO)

NA takmičenju iz informatike International Advanced Tournament in Informatics – IATI đaci iz Srbije su, u konkurenciji 439 takmičara, osvojili devet medalja, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.

Zlatnu medalju je osvojio Stefan Šebez, učenik Matematičke gimnazije, a srebrne Pavle Damjanović i Petar Banović, takođe učenici te škole. Bronza je pripala Dimitriju Atanaskoviću i Danilu Atanaskoviću, učenicima Gimnazije „Svetozar Marković” u Nišu, Filip Repman, iz Gimnazije „Veljko Petrović” u Somboru, Nikola Šami i Uroš Nedić, iz Matematičke gimnazije u Beogradu, kao i Pavle Tomašević, iz Računarske gimnazije u Beogradu.

Srbiju su predstavljale četiri ekipe od po četiri člana. Ekipe Srbije odabrane su na osnovu uspeha učenika na takmičenjima u organizaciji Društva matematičara Srbije. Takmičenje je održano onlajn, u organizaciji grada Burgasa (Bugarska), a domaćin za Srbiju je bila Računarska gimnazija u Beogradu, koja je obezbedila sve potrebne resurse za uspešnu realizaciju takmičenja.

U našem timu bili su i Iva Živković, Jelisaveta Srdić i Anđela Nestorović, učenice Matematičke gimnazije u Beogradu, Marija Minić i Vuk Filipović, učenici OŠ „Nada Matić” u Užicu, Aleksandra Miladinović, đak Gimnazije „Veljko Petrović” u Somboru, kao i Larisa Ivanović, iz Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu.

Rukovodioci ekipa su bili Ognjen Tešić sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Aleksa Danić sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i Dušan Popadić iz Računarske gimnazije u Beogradu.