Maske polako padaju: Žaklina Tatalović na studentskoj listi
ŽAKLINA Tatalović, perjanica N1 televizije, prihvatila je poziv Studentske liste i njeno ime će biti na spisku ljudi za predstojeće izbore.
Proteklih meseci dosta se spekulisalo na ovu temu, ali je iz pouzdanih izvora bliskih Junajted mediji potvrđeno da će se novinarka naći pri vrhu ove liste, saznaje Direktno.rs.
Sve upućuje na to da je Žaklina nezadovoljna pravcem u kom ide N1, pre svega kada su u pitanju vlasnička struktura i uređivačka politika, pa je odlučila da se oporba i u političkim vodama.
Tokom prethodnih godinu i po dana, Tatalović je intenzivno pratila blokaderske akcije bila je uz njih na terenu, razgovarala s učesnicima i beležila njihove aktivnosti, što je vremenom dovelo i do bliže saradnje.
Ostaje otvoreno pitanje da li će još neko sa N1 dobiti sličan poziv od blokadera, ali prema trenutnim informacijama, Žaklina Tatalović bi mogla biti prva koja će napraviti takav iskorak u cilju da se dočepa vlasti.
(Direktno)
