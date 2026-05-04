Stižu pljuskovi sa grmljavinom: Evo kada se kvari vreme, ovi delovi Srbije biće prvi na udaru
NAREDNIH dana u Srbiji se očekuje pravo letnje vreme. Već danas maksimalna temperatura biće iznad 25 stepeni i biće i do 27.
Još toplije očekuje se u utorak, usled priliva vrlo tople vazdušne mase sa jugozapada.
Maksimalna temperatura uz sunčano vreme biće i do 30 stepeni.
U sredu povećanje oblačnosti, ali ostaje i dalje veoma toplo, uz temperature do 28 stepeni.
Na severu i zapadu Srbije biće i uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.
U četvrtak malo svežije, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Maksimalna temperatura biće od 23 do 27°C.
Najizraženiji pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u petak i tada će biti i najsvežije.
Maksimalna temperatura biće od 16°C na zapadu do 24°C na jugoistoku Srbije.
U četvrtak i petak ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, uz olujni vetar i obilnije pljuskove.
Reč je o pojavama lokalnog i kratkotrajnog karaktera, na malom prostoru i uobičajenim za ovo doba godine.
Već u subotu stabilnije i toplije, a u nedelju sunčano i veoma toplo, temperatura od 23 do 27°C.
(Telegraf.rs)
