„Korak za budućnost“ - „Gradska čistoća“ kompostira sa srednjoškolcima u Sedmoj beogradskoj gimnaziji

U okviru projekta „Korak za budućnost: održiva nastava, osnaživanje i participacija“, koji realizuju Centar za obrazovne politike, Ekomar, Libergraf i Zelena lista uz podršku Evropske unije, učenici Sedme beogradske gimnazije su od početka godine organizovali i sproveli niz radionica uz podršku svojih nastavnika i mentora.

Foto: JKP "Gradska čistoća"

Sa zadovoljstvom u ovom izuzetno kosrisnom, zanimljivom i interaktivnom projektu učestvovali su i zaposleni Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd. Oni su sa srednjoškolcima ove gimnazije sproveli edukativnu radionicu o reciklaži i kompostiranju uz prezentaciju pravih, funkcionalnih kompostera.

„Gradska čistoća“ prilikom svih svojih gostovanja u obrazovnim ustanovama, bilo da su to predškolske ustanove, osnovne ili srednje škole, uvek upriliči i poklanjanje svojih reciklažnih setova, odnosno kanti namenjenih reciklaži predškolcima i učenicima osnovnih i srednjih škola, kako bi uticali na razvoj reciklažne mreže u obrazovnim ustanovama.

Osim ove radionice, učenici ove škole su sa svojim nastavnicima organizovali i sproveli ekološke radionice posvećene održivom razvoju, dok su učenici-edukatori održali i predavanja o ciljevima održivog razvoja. Učesnici Zimske eko- škole na Mokroj Gori predstavili su Akcioni plan projekta „Korak za budućnost: održiva nastava, osnaživanje i participacija“, a nakon kviza o ekološkom otisku, učesnici su u grupama diskutovali o mogućnostima njegovog smanjenja u školi i lokalnoj zajednici, kao i o učešću u ekološkim akcijama.

Takođe je realizovana i radionica „Vršnjačka edukacija o reciklaži“ u okviru školskog projekta „Škola bez otpada“. Učenice četvrtog razreda, koje su u okviru programa Primenjene nauke, radile projekat o ambalaži, održale su predavanje o pravilnom sortiranju i recikliranju ambalažnog otpada. Tom prilikom sprovedena je i anketa o korišćenju PET i aluminijumske ambalaže u školi. Nakon toga je održan sastanak ekološke sekcije na temu unapređenja reciklaže, postavljanja kanti za sortiranje otpada i promocije projekta.

Realizovana je i radionica „Vršnjačka edukacija o energetskoj efikasnosti“, kada je i obeležen Međunarodni dan energetske efikasnosti. Učesnici su se bavili temama obnovljivih izvora energije, globalnog zagrevanja i energetske efikasnosti. Organizovan je kviz znanja o zelenoj energiji i klimatskim promenama, a na kraju radionice učenici su diskutovali i usvojili predloge mera za uštedu električne energije i vode u školi.

Zvezdarska Sedma beogradska gimnazija se ovim našla na spisku 16 srednjih škola širom Srbije koje učestvuju u projektu ,,Korak za budućnost: Održiva nastava, osnaživanje i participacija“, a koji odgovara na dugotrajne izazove obrazovnog sistema u Srbiji kroz integraciju tema zaštite životne sredine i održivog razvoja u nastavi različitih školskih predmeta. Projekat teži podizanju svesti učenika, nastavnika i lokalnih aktera o značaju zaštite životne sredine, kao i podsticanju razvoja održivih praksi u školama i lokalnim zajednicama.Projekat traje do aprila 2029. godine i finansiran je od strane Evropske unije.

Ekipe „Gradske čistoće“ odnosno zaposleni u Odenjenju za ekološku edukaciju i informisanje su se učešćem sa svojim edukativnim programom sa ponosom pridružili jednom ovako korisnom i značajnom projektu.



