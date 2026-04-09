JASENOVAC - NIKAD VIŠE: Konferencija o ustaškim zločinima dan pred 85. godišnjicu osnivanja NDH

ODNOS prema sopstvenim žrtvama nije samo pitanje sećanja, već identiteta. To je poručeno na konferenciji u Skupštini Srbije posvećenoj zločinima nad srpskim narodom u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Skup je organizovan s namerom da se još jednom podseti na važnost donošenja rezolucije o genocidu nad Srbima u NDH.

D.B.M.

- Donošenje Rezolucije o genocidu nad Srbima u NDH je i nacionalni i državni interes - rekao nam je akademik Vasilije Krestić. - Ne smemo da zaboravimo žrtve. Muzej žrtava genocida ima samo nekoliko kancelarija, a obećano je više puta da ćemo dobiti memorijalni centar posvećen nezapamćenom stradanju Srba.

Episkop Petar pozdravio je prisutne u ime patrijarha srpskog Porfirija i u njegovo ime poručio da je ova tema esencijalno telo za biće srpskog naroda.

- Ima mnogo naroda koji kriju svoja zlodela, a samo srpski narod ne otkriva svoje stradanje - rekla je Jelena Radojčić, nekadašnja logorašica po čijoj životnoj priči je snimljen film "Dara iz Jasenovca". - Istina o stradanju srpskog naroda u NDH je naš dug prema logorašima koji nisu preživeli. Nadam se da će bar moji unuci obići memorijalni kompleks u Staroj Gradiški.

Ističući da niko ne želi nove ratove, sukobe, profesor dr Miloš Ković je rekao da politika u regionu mora biti definisana sa dve reči "nikad više".

- To nije politika konfrontacije - dodao je on. - To je biološka odbrana srpskog naroda. Nikad više ne sme da se ponovi Jasenovac.

Poslanicima 250 knjiga U DOMU Narodne skupštine uručen je poklon od 250 knjiga "Srbocid hrvatske države 1941-1945 - Krvavi čvor srpsko-hrvatskih odnosa" dr Vladimira Umeljića u izdanju "Prometeja". Knjige su namenjene narodnim poslanicima, a primio ih je potpredsednik Skupštine Jovan Janjić. - Narodna skupština je opredeljena da se utvrde tačne i precizne istorijske činjenice o stradanju Srba - rekao je Janjić. - Srbija je posvećena negovanju dobrosusedskih odnosa, ali nikako na štetu istorijskih činjenica. Neophodno je da se utvrdi istorijska istina. Tek kad se utvrdi da je počinjen zločin, moguć je i otklon od njega.

Konferencija je održana dan uoči 85. godišnjice osnivanja Nezavisne Države Hrvatske. Na to je podsetio dr Dušan Bastašić, predsednik Udruženja "Jadovno" iz Banjaluke.

- Prošlo je 85 godina od početka pokolja koji je u NDH sprovođen na Srbima. Ne smemo da zaboravimo kakvom su teškom zločinu podvrgnuti članovi naših porodica i naši sunarodnici.

Otac Darko Ristov Đogo je naglasio da je naš zadatak ne samo da objasnimo šta se desilo, već i da nađemo način da se, u ovom digitalnom dobu, istina o stradanju Srba u NDH proširi širom sveta.

- Jasenovac je samo najstrašnije mesto stradanja Srba, ali zar Jadovno nije isto tako strašno? Zar to nisu i svaka porušena kuća i crkva - upitao je Mile Bosnić iz Pokreta Srba Krajišnika. - Genocid nad Jevrejima je dobio svoj naziv i svoj dan. To imaju i Romi. Samo mi to nemamo, a imamo nezapamćen zločin u istoriji srpskog roda.