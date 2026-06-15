MASOVNI UDAR ODMAZDE NA KIJEV: Oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane
RUSKE trupe su pokrenule masovni udar odmazde na vojne ciljeve u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
- Kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, Oružane snage su pokrenule masovni udar koristeći visokoprecizno oružje dugog dometa iz vazduha, kopnenih i pomorskih baza i bespilotne letelice na objekte odbrambene industrije u Kijevu , Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i na vojne aerodrome i teritorijalne centre snabdevanja - saopštilo je odeljenje.
Svi ciljevi napada su postignuti, naglasilo je ministarstvo.
Ukrajinski mediji su tokom noći izvestili o eksplozijama u Kijevu, Dnjepropetrovsku , Harkovu, Kropivnickom i Černigovu.
Sirene za vazdušnu uzbunu oglašavane su širom skoro cele zemlje, sa izuzetkom nekoliko zapadnih regiona i Odeske oblasti.
(RIA)
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