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MASOVNI UDAR ODMAZDE NA KIJEV: Oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane

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15. 06. 2026. u 08:46

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RUSKE trupe su pokrenule masovni udar odmazde na vojne ciljeve u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

МАСОВНИ УДАР ОДМАЗДЕ НА КИЈЕВ: Огласило се руско Министарство одбране

OLEKSII FILIPPOV / AFP / Profimedia

- Kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, Oružane snage su pokrenule masovni udar koristeći visokoprecizno oružje dugog dometa iz vazduha, kopnenih i pomorskih baza i bespilotne letelice na objekte odbrambene industrije u Kijevu , Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i na vojne aerodrome i teritorijalne centre snabdevanja - saopštilo je odeljenje.

Svi ciljevi napada su postignuti, naglasilo je ministarstvo.

OLEKSII FILIPPOV / AFP / Profimedia

Ukrajinski mediji su tokom noći izvestili o eksplozijama u Kijevu, Dnjepropetrovsku , Harkovu, Kropivnickom i Černigovu.

Sirene za vazdušnu uzbunu oglašavane su širom skoro cele zemlje, sa izuzetkom nekoliko zapadnih regiona i Odeske oblasti.

(RIA)

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