KRVAVA BELA KUĆA: Evo kako je Ilija unakažen usred Amerike, a Donald Tramp... (VIDEO)

UFC 250 u Beloj kući doneo nam je spektakl i veliko iznenađenje u glavnoj borbi večeri.

Jacquelyn Martin - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džastin Gejdži je novi šampion lake kategorije pošto je prethodne noći u dvorištu Bele kuće, na 80. rođendan Donalda Trampa, pobedio do sada nepobedivog Iliju Topuriju.

Ilia Topuria immediately left the cage after the loss to Justin Gaethje 💔pic.twitter.com/FqTGHb9W4J — Surendra Choudhary INC (@SJyani04Pilot) June 15, 2026

Iako je Gejdži poznati borac, bio je veliki autsajder uoči ove borbe, pre svega jer je Ilija Topurija do sada imao skor 17-0. Ali, Gejdži je od početka do kraja borbe bio nadmoćan i pretukao je Gruzina da je morao da prekine borbu.

GAETHJE STUNS TOPURIA IN ROUND THREE 😱🔥 #UFCWhiteHouse



[ Title fights presented by @Cryptocom ] pic.twitter.com/S8i8LgeuZ7 — UFC Canada (@UFC_CA) June 15, 2026

Topurija je kao nikada u životu pretučen i lice mu je bilo potpuno unakaženo, tako da je pitanje koliko je uopšte video. Njegov tim je zbog natečenosti lica reagovao i odlučio je da prekine borbu i preda, tako da je Gejdžiju pripala pobeda i "pojas" šampiona lake kategorije.

Ilia Topuria fought his absolute heart out!!! Massive credit to him for hanging tough and lasting FOUR rounds! pic.twitter.com/bUuPfQpp4O — JJ🕊️ (@jesseyjay94) June 15, 2026

Proslavio je to sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji mu je čestitao na ovom uspehu, a borbu je inače gledao sa svojom suprugom Melanijom, kao i još nekim poznatim ličnostima poput Zlatana Ibrahimovića.