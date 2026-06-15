KRVAVA BELA KUĆA: Evo kako je Ilija unakažen usred Amerike, a Donald Tramp... (VIDEO)
UFC 250 u Beloj kući doneo nam je spektakl i veliko iznenađenje u glavnoj borbi večeri.
Džastin Gejdži je novi šampion lake kategorije pošto je prethodne noći u dvorištu Bele kuće, na 80. rođendan Donalda Trampa, pobedio do sada nepobedivog Iliju Topuriju.
Iako je Gejdži poznati borac, bio je veliki autsajder uoči ove borbe, pre svega jer je Ilija Topurija do sada imao skor 17-0. Ali, Gejdži je od početka do kraja borbe bio nadmoćan i pretukao je Gruzina da je morao da prekine borbu.
Topurija je kao nikada u životu pretučen i lice mu je bilo potpuno unakaženo, tako da je pitanje koliko je uopšte video. Njegov tim je zbog natečenosti lica reagovao i odlučio je da prekine borbu i preda, tako da je Gejdžiju pripala pobeda i "pojas" šampiona lake kategorije.
Proslavio je to sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji mu je čestitao na ovom uspehu, a borbu je inače gledao sa svojom suprugom Melanijom, kao i još nekim poznatim ličnostima poput Zlatana Ibrahimovića.
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