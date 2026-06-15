Društvo

RED SUNCA, PA RED PLJUSKOVA: Evo kakvo nam vreme donosi početak nove radne nedelje

В. Н.

15. 06. 2026. u 07:17

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VREME danas na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo. U ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom.

РЕД СУНЦА, ПА РЕД ПЉУСКОВА: Ево какво нам време доноси почетак нове радне недеље

Foto: AI/Grok

Kako navode iz Republičkog-hidrometeorološkog zavoda, na jugozapadu će biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni.

Najviša temperatura od 22 na severu i zapadu do 30 °S na jugoistoku zemlje.

Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije, a samo će u brdsko-planinskim predelima južne Srbije u poslepodnevnim satima biti nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 °S.

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