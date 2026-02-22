Društvo

ISKLJUČENJA POČINJU U 8.30 ČASOVA: Ovi delovi opština u Beogradu su danas bez struje

В.Н.

22. 02. 2026. u 07:26

ELEKTRODISTRIBUCIJA Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima sledećih beogradskih opština.

ИСКЉУЧЕЊА ПОЧИЊУ У 8.30 ЧАСОВА: Ови делови општина у Београду су данас без струје

D.N.

Čukarica 08:30 - 16:00

PRVOG MAJA 4 DEO: 10,14,36,106,110,130,160,1-1,11-15,107-113, Naselje VELIKA MOŠTANICA: LIPOVAČKA: 12,18A,22,44,21-25, PRVOG MAJA: 94-100,101-107, PRVOG MAJA 3 DEO: 2-16,34,44,1-3,7,

Novi Beograd 09:00 - 16:00

BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 48v.

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu zvanom "Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026", i to zbog sve ružnijih dešavanja vezanim za Paraolimpijske igre koje na istom mestu slede.

