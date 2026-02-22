ISKLJUČENJA POČINJU U 8.30 ČASOVA: Ovi delovi opština u Beogradu su danas bez struje
ELEKTRODISTRIBUCIJA Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima sledećih beogradskih opština.
Čukarica 08:30 - 16:00
PRVOG MAJA 4 DEO: 10,14,36,106,110,130,160,1-1,11-15,107-113, Naselje VELIKA MOŠTANICA: LIPOVAČKA: 12,18A,22,44,21-25, PRVOG MAJA: 94-100,101-107, PRVOG MAJA 3 DEO: 2-16,34,44,1-3,7,
Novi Beograd 09:00 - 16:00
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 48v.
BONUS VIDEO- ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZBOG RADOVA NA TRAFO-STANICAMA: Od ponedeljka isključenja struje u selima kod Paraćina
21. 02. 2026. u 12:07
BEZ STRUJE: Radovi u Baljevcu i Draževcu
19. 02. 2026. u 08:05
BEOGRAD SUTRA BEZ STRUJE: Evo gde neće biti električne energije
17. 02. 2026. u 20:47
TROŠE KAO LUDI: Ovo su najveći potrošači struje, gasite ih noću
15. 02. 2026. u 16:10
TRENUTAK KAD JE SRBIJA ZANEMELA! Vučić se uhvatio za glavu nakon priznanja ove hrabre žene: Dođe mi da zajedno sa vama plačem!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se uhvatio za glavu nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.
20. 02. 2026. u 22:47
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"KOSOVO, SRBIJA, USTANITE!" Tramp pozdravio i goste kojih nije bilo u sali
AMERIČKI predsednik Donald Tramp osnovao je Odbor za mir, ali je već na osnivačkom sastanku "Odbora za mir" zapretio ratom. Pretnju iz govora ponovio je i u avionu za Džordžiju. Ozbiljnost pokazuje i premeštanje nosača aviona u istočno Sredozemlje.
21. 02. 2026. u 09:40
Komentari (0)