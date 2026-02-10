Društvo

OVOG DATUMA STIŽE VELIKO ZAHLAĐENJE U SRBIJU: Arktički vazduh prodire kroz "bečka vrata", pašće do 15 cm snega

10. 02. 2026. u 07:19

U SRBIJI se ove nedelje očekuje pravi temperaturni rolerkoster! Sa košavom danas stiže i sneg na severu i istoku zemlje, a već sutra temperatura skače na prolećnih 18 stepeni!

ОВОГ ДАТУМА СТИЖЕ ВЕЛИКО ЗАХЛАЂЕЊЕ У СРБИЈУ: Арктички ваздух продире кроз бечка врата, пашће до 15 цм снега

Foto: Z. Jovanović/Profimedia/Ilustracija

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje i česta prolazna naoblačenja, u jutarnjim, večernjim i noćnim satima padaće susnežica i sneg, dok je tokom dana moguća kratkotrajna kiša. U oblasti Homolja i Pomoravlja kiša će se lokalno lediti na tlu. U nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine očekuje se formiranje snežnog pokrivača od pet do 15 centimetara, dok će na planinama lokalno biti i više snega. U ostalim delovima Srbije snežni pokrivač će se formirati samo ponegde i kratkotrajno.

Duvaće slab do umeren vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od -2 do tri stepena, dok će maksimalne dnevne biti od -1 stepen u Timočkoj Krajini, gde se očekuje ledeni dan, do 10 stepeni na jugu Srbije, najavio je RHMZ.

U sredu i četvrtak sledi nagli porast temperature, uz dnevne maksimume od 12 do 18 stepeni, dok će hladnije ostati u Timočkoj i Negotinskoj Krajini. I dalje će duvati pojačan jugoistočni vetar, a prolazno naoblačenje s kišom, dok se na planinama očekuje sneg, zahvatiće uglavnom jugozapadne, južne i jugoistočne krajeve Srbije.

Zahlađenje za vikend

Poslednjeg radnog dana u svim predelima povremeno će padati kiša, dok će na planinama padati sneg. Očekuje se manji pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac. U subotu se predviđa prestanak padavina i delimično razvedravanje, dok će u nedelju doći do novog naoblačenja sa kišom, koja će uz pad temperature tokom dana preći u sneg.

Ivan Ristić kaže da trenutna prognoza za februar više liči na mart.

Foto: N. Skenderija/Jutjub/Novo jutro

- Do kraja meseca naizmenično će se smenjivati otopljenja i zahlađenja u trajanju od po tri dana. Na istoku i severoistoku u košavskom području košava ponovo jača i dolazi hladan vazduh sa istoka Evrope koji donosi zahlađenje i sneg i po koju pahulju čak i Beogradu. Nakon toga očekuje se slabljenje košave i topliji vazduh koji podiže temperaturu. Za Sretenje dolazi do prodora arktičkog vazduha sa severa Evrope kroz "bečka vrata", donosi kišu koja će postepeno preći u sneg. Na planinama se očekuju temperature ispod nule formiranje i povećanje snežnog pokrivača - najavljuje Ristić i dodaje:

- I ovo zahlađenje će trajati tri dana, oko 18. temperature ponovo u porastu i preko desetak stepeni zbog čega će doći i do topljenja snega, a oko 21. februara moglo bi da bude jače zahlađenje od onog koje će biti ove nedelje.

Temperature u Beogradu za pet dana

Utorak 0, 4
Sreda 0,14
Četvrtak 6, 16
Petak 5, 10
Subota 5, 12

