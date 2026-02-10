Društvo

VERUJE SE DA ĆE VAM SE GRESI OPROSTITI AKO IZGOVORITE OVU MOLITVU: Danas slavimo Svetog Jefrema Sirina

В.Н.

10. 02. 2026. u 07:06

SEPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas se sećaju Prepodobnog Jefrema Sirina, najznačajnijeg crkvenog oca sirijske tradicije i svetitelja koji je živeo u doba cara Konstantina u 4. veku.

ВЕРУЈЕ СЕ ДА ЋЕ ВАМ СЕ ГРЕСИ ОПРОСТИТИ АКО ИЗГОВОРИТЕ ОВУ МОЛИТВУ: Данас славимо Светог Јефрема Сирина

Foto: Profimedia

Prepodobni Jefrem Sirin rođen je u Siriji u porodici siromašnih roditelja u vreme cara Konstantina Velikog. Predanje kaže da je mladost proveo burno - bio je poznat kao prek čovek i ljutit ratnik koji je neumereno trošio i ponašao se razuzdano.

Ipak, u nekom momentu Jefrim je prelomio i potpuno promenio život posvetivši se potpuno molitvi i Bogu. Bio je učenik svetog Jakova Nisibijskog, a savremenik i prijatelj Vasilija Velikog. Uskoro se pokazao kao veliki govornik. Jedan spis govori da se "lila mudrost s jezika njegovog kao medeni potok, a iz očiju su mu neprestano tekle suze".

Jefrem je, priča kaže, bio jako vredan i neprestano je pisao knjige i podučavao monahe i narod, pa su iza njega ostala mnogobrojna dela koja se i danas proučavaju. Najpoznatija je molitva uz Časni post: Gospodi i Vladiko života mojego.

Iako su vernici hteli da ga postave za episkopa, Jefrem je to odbio i do kraja života živeo u miru i dubokoj molitvi. Umro je u dubokoj starosti 378. godine. Sveti Jefrem je uglavnom apostol pokajanja i zaštitnik svih onih koji su uvideli svoje greške i sada pokušavaju da ih isprave. Njegovi spisi i danas omekšavaju srca mnogih koji su duboko zagazili u greh i vraćaju ih Hristu i veri.

Život i učenje ovog svetitelja najbolji su pokazatelj da je uvek moguće vratiti se na ispravan put i život provesti živeći po moralnim načelima i u ljubavi sa bližnjima. Zato se veruje da će danas grehovi biti oprošteni svima koji od Prepodobnog Jefrema Sirina i Boga iskreno zatraže oproštaj i pomole se.

Ovo je molitva kojom se možete obratiti svetitelju: "Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svećnjak svetu, sijajući svojim čudesima, Jefreme oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.

(Kurir)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOSVOJIVA ZGRADA: Nemci imali više žrtava nego u Parizu! Nacisti dva meseca bezuspešno opsedali Pavlovljevu kuću - Hitlerova noćna mora
Svet

0 0

NEOSVOJIVA ZGRADA: "Nemci imali više žrtava nego u Parizu!" Nacisti dva meseca bezuspešno opsedali Pavlovljevu kuću - Hitlerova noćna mora

STALjINGRADSKA bitka jedna je od najpoznatijih bitaka Drugog svetskog rata. Opsada grada koja je trajala od 23. avgusta 1942. do 2. februara 1943. godine dovela je do nekoliko promena snaga između sukobljenih strana. Sovjeti su proglasili svojom krajnjom misijom da se odupru napadu sila Osovine na Staljingrad - grad koji je nosio ime njihovog vođe, Josifa Staljina. Hitler je takođe video simbolički potencijal i insistirao je na zauzimanju grada, bez obzira na cenu.

09. 02. 2026. u 17:57

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 3

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KIM KARDAŠIJAN IMA NOVOG DEČKA! Dovela ga na Superboul, Ameri zatečeni! (VIDEO)

KIM KARDAŠIJAN IMA NOVOG DEČKA! Dovela ga na Superboul, Ameri zatečeni! (VIDEO)