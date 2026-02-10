STIGLA JE PROMENA PONOVO SE BELI, KOŠAVA NE STAJE: Vremenska prognoza za utorak, 10. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Na severu Srbije promenljivo, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa padavinama - u jutarnjim, večernjim i noćnim satima sa susnežicom i snegom, a tokom dana i sa kratkotrajnom kišom.

U oblasti Homolja i Pomoravlja kiša će se lokalno lediti na tlu.

U nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, na planinama lokalno i više, dok će se u ostalim delovima Srbije tek ponegde kratkotrajno formirati manji snežni pokrivač.

Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni.

Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od -1 u Timočkoj Krajini, gde se očekuje ledeni dan, do 10 stepeni na jugu Srbije.

VREME U BEOGRADU

Jutro oblačno sa lokalnom pojavom susnežice ili kratkotrajnog snega, a u toku dana promenljivo, vetrovito, hladnije, ali veći deo dana bez padavina - samo u pojedinim delovima grada s kratkotrajnom kišom ili susnežicom.

Duvaće košava - umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko 0, a najviša oko 4 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U sredu i četvrtak očekuje se nagli porast temperature - dnevni maksimumi od 12 do 18 stepeni, a hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini. I dalje će duvati pojačan jugoistočni vetar.

Prolazno naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom, očekuje se uglavnom u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije.

U petak u svim predelima povremeno će padati kiša, na planinama sneg, uz manji pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

U subotu se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, a u nedelju novo naoblačenje s kišom, koja će, uz pad temperature, tokom dana preći u sneg.

Temperaturne oscilacije uz česta naoblačenja očekuju se i u nastavku perioda.

