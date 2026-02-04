VREME DANAS: Vetrovito i toplije, najviša temperatura oko 13 stepeni
VREME u Srbiji umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će temperature biti od nula do 13 stepeni.
U Timočkoj Krajini ledeni dan, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i snegom, jutarnja temperatura oko -6, najviša dnevna oko -1 stepen.
Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.
Vreme u Beogradu
Jutro oblačno sa kišom, kao i krajem dana, tokom dana umereno oblačno, vetrovito i malo toplije, uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni.
Vreme narednih dana
Početkom sledeće nedelje ponovo se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom ali i ponovo uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.
(Sputnjik)
Preporučujemo
ŠTA OTKRIVA JMBG: Evo šta 13 cifara govori o vama
03. 02. 2026. u 20:12
NA METI KUPCI ČVARAKA: Nova prevara hara pijacama i nekim marketima
03. 02. 2026. u 18:57
SUMNjA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)
JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.
03. 02. 2026. u 16:49
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)