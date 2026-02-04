Društvo

VREME DANAS: Vetrovito i toplije, najviša temperatura oko 13 stepeni

Novosti online

04. 02. 2026. u 00:00

VREME u Srbiji umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će temperature biti od nula do 13 stepeni.

ВРЕМЕ ДАНАС: Ветровито и топлије, највиша температура око 13 степени

Foto Ž. Knežević

U Timočkoj Krajini ledeni dan, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i snegom, jutarnja temperatura oko -6, najviša dnevna oko -1 stepen.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Vreme u Beogradu

Jutro oblačno sa kišom, kao i krajem dana, tokom dana umereno oblačno, vetrovito i malo toplije, uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni.
Vreme narednih dana

Početkom sledeće nedelje ponovo se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom ali i ponovo uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!
Fudbal

0 5

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.

03. 02. 2026. u 19:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA METI KUPCI ČVARAKA: Nova prevara hara pijacama i nekim marketima
Društvo

0 0

NA METI KUPCI ČVARAKA: Nova prevara hara pijacama i nekim marketima

SA DOLASKOM hladnijih dana i zime, čvarci se tradicionalno vraćaju na trpeze širom Srbije. Mnogi ih smatraju neizostavnim zimskim specijalitetom, ali upravo u periodu povećane potražnje, potrošači upozoravaju na moguću obmanu na pijacama, odnosno prodaju starih, pa čak i buđavih čvaraka pomešanih sa svežima.

03. 02. 2026. u 18:57

Politika
Tenis
Fudbal
„DEČIJE POVREDE“ ZA KRAJ GODINE U TEATRU HUMANOSTI: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi koja je spojila umetnost i humanost

„DEČIJE POVREDE“ ZA KRAJ GODINE U TEATRU HUMANOSTI: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi koja je spojila umetnost i humanost