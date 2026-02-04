VREME DANAS: Vetrovito i toplije, najviša temperatura oko 13 stepeni

VREME u Srbiji umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će temperature biti od nula do 13 stepeni.

Foto Ž. Knežević

U Timočkoj Krajini ledeni dan, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i snegom, jutarnja temperatura oko -6, najviša dnevna oko -1 stepen.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Vreme u Beogradu

Jutro oblačno sa kišom, kao i krajem dana, tokom dana umereno oblačno, vetrovito i malo toplije, uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni.

Vreme narednih dana

Početkom sledeće nedelje ponovo se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom ali i ponovo uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

(Sputnjik)