"NE DOLAZI U OBZIR": Merc srušio sve snove Kijeva

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da ne vidi da je moguće brzo priduživanje Ukrajine Evropskoj uniji.

- Pristupanje 1. januara 2027. godine ne dolazi u obzir. To je nemoguće - rekao je Merc, koji je i lider Hrišćansko-demokratske unije (CDU), nakon konsultacija sa najvišim zvaničnicima koalicione Socijaldemokratske partije (SPD) u Berlinu, prenosi portal Tag24.

Merc je kazao da svaka zemlja koja želi da se pridruži EU mora prvo da ispuni takozvane Kopenhagenske kriterijume, što je proces koji obično traje nekoliko godina.

On je naglasio da je važno da Ukrajina ima perspektivu koja bi otvorila put ka pristupanju EU, ali je upozorio da je to dugoročan proces.

- Možemo postepeno približavati Ukrajinu Evropskoj uniji. To je uvek moguće, ali tako brzo pristupanje jednostavno nije izvodljivo - zaključio je Merc.

