Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.

Foto AP

Tiču se i najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića.

On je, podsetimo, najpre u četvrtfinale prošao bez borbe, jer mu je 17. sa ATP liste, Čeh Jakub Menšik, predao meč iz zdravstvenih razloga, a onda je i u polufinale prošao ne odigravši čitav meč - Lorenco Muzeti, koji je vodio sa 2:0 u setovima, takođe je Srbinu predao duel.

Sada sledi veliki derbi, Nole protiv Janika Sinera, a uoči tog meča, srpski teniser je doživeo istinski šok:

Sve svetske kladionice tvrde: Novak Đoković nema apsolutno nikakve šanse protiv Sinera?



Italijanski teniser Janik Siner je apsolutni favorit po mišljenju svih vodećih svetskih kladionica.

O tome svedoče činjenice da koliko god novca "stavite" na Italijana, gotovo da ništa nećete zaraditi jer kladioničarske kuće čvrsto veruju da je to apsolutno jedini mogući ishod.

Kvote na Sinera su od 1,05, do 1,09, što znači da ako uložite hiljadu dinara, zaradićete samo pedeset.

Sa druge strane, kvote na rekodera po broju grend slem titula (a i po broju osvojenih AusOpena) su "astronomske". Idu od 7,8 do čak 10, što znači da ko se kladi na Novaka i pogodi da će on pobediti Sinera, dobiće na hiljadu uloženih dinara 6.800 do 9.000.

A to su kvote koje se daju samo apsolutnim autsajderima.

Ponižavajuće za "vladara Melburna", zar ne?

Kvote u kladionicama na meč Novak Đoković - Janik Siner na Australijan openu 2026 / Screenshot

Novak Đoković - Janik Siner, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali 10 međusobnih mečeva, a Italijan vodi 6:4 u pobedama.

Sineru je pripalo poslednjih pet susreta. Prošle sezone je Novaka dobio u tri seta na Rolan Garosu i Vimbldonu, a u Melburnu ga je pobedio u polufinalu 2024, u četiri seta.

Kad se meč Đoković - Siner igra na Australijan openu?

Srbin i Italijan igraju u petak od 9.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića