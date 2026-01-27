PROGNOZA ZA DANAS: Ujutru promena vremena, pa novi obrt
VREME u Srbiji danas pretežno oblačno, u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a kratkotrajan sneg moguć je ponegde i u nižim predelima.
U toku dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada, uz umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni.
Temperatura u rasponu od 0 do 5 na istoku i jugoistoku i do 13 stepeni na zapadu Srbije.
Vreme u Beogradu
U glavnom gradu oblačno jutro sa slabom kratkotrajnom kišom, a razvedravanje se očekuje od sredine dana.
Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.
Vreme narednih dana
Početkom februara očekuje se zahlađenje, ali uz prestanak padavina i razvedravanje.
(Sputnjik)
Preporučujemo
LEPE VESTI ZA BEOGRAĐANE: BG voz dobija 30 novih kompozicija
26. 01. 2026. u 22:27
MUP RASPISAO KONKURS: Traže 300 novih ljudi, dovoljna je i srednja škola - Ovo su uslovi
26. 01. 2026. u 21:19
UŽAS: Ovako izgleda jezero iz kog Priština dobija vodu za piće (FOTO)
26. 01. 2026. u 19:13
SPREMA SE VELIKI SUKOB? OGLASILO SE MINISTARSTVO: Na stolu plan evakuacije turista u slučaju rata
IZRAELSKO Ministarstvo turizma saopštilo je danas da je pripremilo plan za evakuaciju oko 42.000 turista koji se trenutno nalaze u Izraelu, ukoliko zemlja bude primorana da zatvori svoj vazdušni prostor zbog straha od novog sukoba sa Iranom.
26. 01. 2026. u 14:07
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
DEVALVIRALA JE JUTARNjI Kolega oštro o Jovani: "Imam problem što radi na nacionalnoj televiziji"
VODITELj Ognjen Nestorović bez ulepšavanja i zadrške progovorio je o svom odnosu sa Jovanom Jeremić, koleginicom koja danas radi u medijskoj kući u kojoj je on nekada gradio svoju novinarsku i voditeljsku karijeru.
25. 01. 2026. u 20:42
Komentari (0)