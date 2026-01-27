PROGNOZA ZA DANAS: Ujutru promena vremena, pa novi obrt

VREME u Srbiji danas pretežno oblačno, u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a kratkotrajan sneg moguć je ponegde i u nižim predelima.

Foto: K. Mihajlović

U toku dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada, uz umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni.

Temperatura u rasponu od 0 do 5 na istoku i jugoistoku i do 13 stepeni na zapadu Srbije.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu oblačno jutro sa slabom kratkotrajnom kišom, a razvedravanje se očekuje od sredine dana.

Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.

Vreme narednih dana

Početkom februara očekuje se zahlađenje, ali uz prestanak padavina i razvedravanje.

(Sputnjik)