OBLAČNO I KIŠOVITO, DO 13 STEPENI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar

UMERENO do potpuno oblačno, na severozapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša u većini mesta od 7 do 13 stepeni, a u Timočkoj Krajini oko 3 stepena.

Više padavina očekuje se posle podne, uveče i u toku noći na jugoistoku i istoku zemlje.



Vreme u Beogradu

Ujutro i pre podne umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata još ujutro sa udarima olujne jačine, ali će posle podne vetar biti u slabljenju i postepenom skretanju na severozapadni.

I u glavnom gradu pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Ujutro i pre podne umeren jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura u glavnom gradu oko 6, a najviša oko 9 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

U utorak tokom dana će doći do kratkotrajnog razvedravanja, a kiša se, uz oblačno vreme, očekuje još ujutro i pre podne uglavnom na istoku i jugoistoku Srbije.

U sredu će uslediti novo naoblačenje i ponovo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će uveče i u toku noći u košavskom području i na planinama imati udare olujne jačine.



Česta prolazna naoblačenja s kišom, povremeno pojačanim vetrom i temperaturom iznad proseka prognoziraju se i u nastavku perioda.