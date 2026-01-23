ŠOKANTNA PROGNOZA DO KRAJA ZIME: RHMZ upalio alarme zbog opasne pojave za vikend u Srbiji - Mraz slabi, ali stiže nešto još gore

RHMZ najavljuje toplije vreme do kraja januara, ali i orkanske udare vetra drugog dana vikenda.

Foto: N.Živanović

U Srbiji i danas ujutru slab mraz i ponegde magla koja će se kotlinama i rekama zadržati duže. Na istoku zemlje i severu Vojvodine oblačno, ali uglavnom suvo.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području posle podne u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do nule, a najviša dnevna od jedan na severozapadu i istoku do 10 stepeni Celzijusovih u centralnim i južnim krajevima Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Olujna košava u nedelju, kiša naredne nedelje

- Narednih dana promenljivo, uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevnih temperatura. U košavskom području jugoistočni vetar će u subotu biti u pojačanju, a u nedelju će imati i olujne, na jugu Banata i orkanske udare - oko i malo iznad 100 km/h. Vetar će u ponedeljak tokom dana oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni. Padavine će biti slabe, kratkotrajne i sporadične, a više kiše očekuje u drugom delu naredne sedmice - navodi RHMZ.

FOTO: N. Skenderija

Upozorenje na olujne udare

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a, rekao je na jučerašnjoj sednici Štaba za vanredne situacije da će RHMZ izdati upozorenje zbog olujnih udara vetra od preko 100 km/h najmanje trećeg stepena odnosno narandžasti, a potencijalno je moguć i najviši - četvrti stepen upozorenja.

- Podsećam da su posledice vetra ovakvog intenziteta u prethodnim godinama bile štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, na šumskim kompleksima i individualnom drveću, kao i problemi u funkcionisanju saobraćaja. Padavine koje očekujemo do kraja meseca generalno će biti veoma slabe, pretežno u vidu prolazne ili kratkotrajne kiše u nižim predelima, dok se na planinama i u Timočkoj krajini povremeno očekuje slab sneg.

Veće količine padavina prognoziraju se samo u nedelju 25. januara na jugu Srbije i u ponedeljak 26. na jugu i istoku Srbije, kada očekujemo 20 do 40 mm kiše, lokalno možda i više, uz napomenu da su ipak te količine i dalje znatno niže u odnosu na vrednosti zabeležene u prvoj dekadi januara meseca ove godine.

Foto: N. Živanović

I dalje budite oprezni zbog poledice

Usled noćnog i jutarnjeg mraza i dalje je neophodan oprez zbog poledice, mada će ova pojava biti ređa u odnosu na prethodni period.

Prema najavi direktora RHMZ, u februaru se očekuje da srednja mesečna temperatura bude malo iznad prosečnih vrednosti, da se kreće u intervalu od plus jedan do plus četiri stepena, dok se za mart očekuju temperature iznad prosečnih vrednosti.

Biće i do 15 stepeni Ivan Ristič, koji se bavi meteorologijom, takođe je najavio toplije dane za kraj januara i početak februara. - Maksimumi u tom periodu će se kretati od 10 do 15 stepeni. Zver sa istoka polako slabi, a lepotica sa zapada se penje na tron - rekao je Ristić.

Meteorolog i pomoćnik direktora RHMZ Goran Mihajlović najavio je nedavno za Mondo da bi u aprilu i junu količina padavina mogla biti iznad prosečnih vrednosti.

- Na osnovu rezultata sezonskih izgleda vremena za prvu polovinu 2026. godinu može se reći da ima izgleda da u aprilu i junu mesečna količina padavina bude nešto iznad prosečnih vrednosti, dok bi u ostalim mesecima ukupna mesečna količina bila uglavnom u granicama višegodišnjeg proseka - naveo je meteorolog.

Prema sezonskim izgledima za proleće 2026. godine očekuju padavine oko ili nešto iznad prosečnih vrednosti. Ipak, kako je napomenuo, trenutno nije moguće dati precizan odgovor na pitanje da li će biti poplava na proleće. Naglasio je da se na leto mogu očekivati toplotni talasi koji su većim ili manjim intenzitetom obeležili prethodna leta.

(Kurir)

