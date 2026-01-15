REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da se do kraja dana očekuje umereno oblačno vreme, osim u severnoj i istočnoj Srbiji, gde će biti oblačno sa slabim padavinama, dok se na severu očekuje slaba kiša, a na istoku zemlje, gde će biti hladnije, mešovite padavine sa snegom i kišom uz poledicu.