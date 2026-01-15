Presuda
VIŠI sud u Beogradu, sudija Biljana Cvetković kao sudija pojedinac, u parnici tužioca Ivana Bjelića iz Požege, čiji je punomoćnik Ivan Ninić advokat iz Beograda, protiv tuženih NID KOMPANIJA "NOVOSTI" AD izdavač medija novosti.rs i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Igor Isailović advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 80.000 dinara, nakon održane glavne rasprave i javne rasprave zaključene dana 12.05.2025. godine doneo je
PRESUDU
USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Ivana Bjelića iz Požege, pa se obavezuje tužena drugog reda Andrijana Nešić iz Beograda da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u elektronskom mediju "Novosti" (novosti.rs), bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju, odnosno izdanju, počev od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja.
OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 59.700 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana nastupanja uslova za izvršenje pa do konačne isplate, u roku od 8 dana od prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjokm prinudnog izvršenja.
Preporučujemo
NAJNOVIJE UPOZORENjE RHMZ: Kiša i košava olujne jačine
16. 01. 2026. u 16:41
VAŽAN APEL VOZAČIMA: Neophodan je oprez - jednu stvar morate da znate
16. 01. 2026. u 15:59
HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)