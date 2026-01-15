Društvo

Presuda

В.Н.

15. 01. 2026. u 17:48

VIŠI sud u Beogradu, sudija Biljana Cvetković kao sudija pojedinac, u parnici tužioca Ivana Bjelića iz Požege, čiji je punomoćnik Ivan Ninić advokat iz Beograda, protiv tuženih NID KOMPANIJA "NOVOSTI" AD izdavač medija novosti.rs i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Igor Isailović advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 80.000 dinara, nakon održane glavne rasprave i javne rasprave zaključene dana 12.05.2025. godine doneo je

Nikola Obradović

PRESUDU

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Ivana Bjelića iz Požege, pa se obavezuje tuženi prvog reda NID KOMPANIJA "NOVOSTI" AD izdavač medija i tuženi drugog reda Andrijana Nešić iz Beograda da tužiocu na ime naknade nematerijane štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, usled objavljivanja teksta dana 27.12.2023. godine pod naslovom "LAŽNI STUDENT NAJAVIO TEROR BEOGRAĐANIMA: Blokiraćemo vas 48 sati", solidarno isplate iznos od 80.000 sinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja pa do konačne isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. 
USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Ivana Bjelića iz Požege, pa se obavezuje tužena drugog reda Andrijana Nešić iz Beograda da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u elektronskom mediju "Novosti" (novosti.rs), bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju, odnosno izdanju, počev od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja. 
OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 59.700 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana nastupanja uslova za izvršenje pa do konačne isplate, u roku od 8 dana od prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjokm prinudnog izvršenja. 

