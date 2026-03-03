Društvo

U TOKU EVAKUACIJA SRPSKIH DRŽAVLJANA IZ IZRAELA: Biće transportovani u Egipat, zatim u Beograd

V.N.

03. 03. 2026. u 07:14

MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je u toku proces evakuacije srpskih državljana iz Izraela koji će, kako se navodi, biti transportovani u Egipat, a potom avionom prevezeni za Beograd.

У ТОКУ ЕВАКУАЦИЈА СРПСКИХ ДРЖАВЉАНА ИЗ ИЗРАЕЛА: Биће транспортовани у Египат, затим у Београд

FOTO: Tanjug/AP

Evakuaciju sprovode Ambasada Srbije u Izraelu, koja je u ponedeljak a mreži X obavestila državljane Srbije o evakuaciji, kao i Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa nadležnim organima Srbije.

Kako se navodi, državljani Srbije biće transportovani u Egipat, odakle će avionom koji je obezbedila Vlada Srbije biti vraćeni letom iz Egipta u Beograd. "Ambasada je u stalnom kontaktu sa našim državljanima i nastavlja da prati situaciju na terenu", navodi se u saopštenju.

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je u ponedeljak da je noć u Izraelu protekla mirnije nego prethodne, ali da su juče ujutru obnovljeni napadi balističkim projektilima iz Irana, uglavnom ka centralnom i južnom delu zemlje.

 - Noć je konačno prošla mnogo mirnije, sa čitavih nekih devet sati zatišja. Međutim, već od jutra su obnovljeni napadi balističkim projektilima iz Irana, ovog puta uglavnom ka centralnom i južnom delu zemlje - rekao je on za K1.

Nikolić je naveo da se broj žrtava popeo na deset, nakon direktnih pogodaka lansiranih balističkih raketa koji su pogodili stambene objeke u kojima je bilo skloništa.

On je, nakon što je počeo napad Izraela na Iran, više puta pozvao državljane Srbije u Izraelu da prate uputstva Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kao i Ambasade Srbije u Tel Avivu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UDALA SE POSLE TRI MESECA VEZE: Leontinu muž ostavio i našao mlađu - kuma joj bila Milica Mitrović

UDALA SE POSLE TRI MESECA VEZE: Leontinu muž ostavio i našao mlađu - kuma joj bila Milica Mitrović