U TOKU EVAKUACIJA SRPSKIH DRŽAVLJANA IZ IZRAELA: Biće transportovani u Egipat, zatim u Beograd
MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je u toku proces evakuacije srpskih državljana iz Izraela koji će, kako se navodi, biti transportovani u Egipat, a potom avionom prevezeni za Beograd.
Evakuaciju sprovode Ambasada Srbije u Izraelu, koja je u ponedeljak a mreži X obavestila državljane Srbije o evakuaciji, kao i Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa nadležnim organima Srbije.
Kako se navodi, državljani Srbije biće transportovani u Egipat, odakle će avionom koji je obezbedila Vlada Srbije biti vraćeni letom iz Egipta u Beograd. "Ambasada je u stalnom kontaktu sa našim državljanima i nastavlja da prati situaciju na terenu", navodi se u saopštenju.
Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je u ponedeljak da je noć u Izraelu protekla mirnije nego prethodne, ali da su juče ujutru obnovljeni napadi balističkim projektilima iz Irana, uglavnom ka centralnom i južnom delu zemlje.
- Noć je konačno prošla mnogo mirnije, sa čitavih nekih devet sati zatišja. Međutim, već od jutra su obnovljeni napadi balističkim projektilima iz Irana, ovog puta uglavnom ka centralnom i južnom delu zemlje - rekao je on za K1.
Nikolić je naveo da se broj žrtava popeo na deset, nakon direktnih pogodaka lansiranih balističkih raketa koji su pogodili stambene objeke u kojima je bilo skloništa.
On je, nakon što je počeo napad Izraela na Iran, više puta pozvao državljane Srbije u Izraelu da prate uputstva Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kao i Ambasade Srbije u Tel Avivu.
