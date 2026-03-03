SPREMITE SE ZA VREMENSKI ROLERKOSTER: RHMZ objavio najnoviju prognozu, evo šta nas čeka u narednom periodu

U SRBIJI će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne je moguća kratkotrajna kiša.

Foto: Depositphotos

Vetar slab do umeren, promenljiv. Najviša temperatura od 16 do 19 °S.

Foto: printskrin/RHMZ

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period povoljne biometeorološke situacije. Dnevni hod temperature biće izražen u svim krajevima Srbije, pa je neophodno slojevito odevanje. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blagoj formi.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. marta, u većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz promenljivu oblačnost.

U jutarnjim satima biće prohladno, tek ponege sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo.

Sreda

Pretežno sunčano. Posle podne sa zapada umereno naoblačenje, koje će uveče ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije usloviti kišu. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od -1 do 6 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni.

Četvrtak

Na severu promenljivo oblačno i uglavnom suvo, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Do večeri prestanak padavina u svim krajevima, a zatim i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Petak

Iznad većeg dela pretežno sunčano, samo se ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima očekuje umereno oblačno. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša od 16 do 19 stepeni.