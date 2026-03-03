ŽENU IZUJEDALI PSI KOJE JE ČUVALA SINU: Hitna nije mogla da priđe - užas kod Trošarine

ŽENA stara 57 godina zadobila je teške povrede kada su je napala dva psa rase kane korso, koja je čuvala svom sinu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

FOTO: Depositphotos

Morala je da interveniše i policija

Kako je navedeno, žena je čuvala pse, jer joj je sin bio inostranstvu, a nesreća se dogodila kod Beranske ulice kod Trošarine. Pošto ekipe Hitne pomoći nisu mogle da priđu ženi od pasa, morala je da interveniše i policija.

U toku noći i dvojica muškaraca su povređena pri padu sa motocikla, javljeno je Tanjugu iz Hitne pomoći.

Nesreća u kojoj je teško povređen 28-godišnji muškarac dogodila se u 20.10 časova na uglu ulica Grčića Milenka i Ustaničke.

Muškarac star 24 godine takođe je povređen pri padu sa motora u Ulici Kralja Milana ispred Narodne skupštine u 19.40 časova. On je sa lakšim povredama prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 115 intervencija od kojih je 17 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

(Tanjug)

