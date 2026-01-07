DRAMATIČNO UPOZORENJE RHMZ-A: Pokrenut sistem za prenos hitnih informacija, vreme je veoma opasno
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je na svom sajtu hitno upozorenje na vremenske prilike u Srbiji.
- Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje od 05.01. do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Na ugroženom području očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Pripremite se i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom. Budite na oprezu i ostanite informisani - upozorio je RHMZ.
Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, ponegde i ledene kiše i stvaranja poledice.
Vremenska prognoza
Danas oblačno i hladno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više.
Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg.
Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najviša temperatura od -2 do 3 ºC, na jugoistoku do 11 ºC.
U Beogradu oblačno sa snegom, posle podne i uveče intenziviranje padavina, kada se očekuje novih 10 do 15 cm snega. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, od -4 do -2 °S.
Prognoza za naredne dane
Sutra ledeni dana uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -8 do -2 °S, lokalno i do -10 °S, a najviša dnevna od -4 do 0 °S.
U petak ujutru umeren i jak mraz, od -14 do - 7 °S, a samo se na istoku zemlje očekuje slab mraz oko -4 °S. Tokom dana toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu.
Od subote ponovo hladnije, mestimično sa snegom, a u nedelju i početkom sledeće sedmice i sa uslovima za pojavu ledenih dana.
Upozorenje za Beograd
Danas, 07. januara, na području Beograda posle podne i uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm.
Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana).
Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.
