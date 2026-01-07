UPOZORENJE RHMZ NA BOŽIĆ: Ledeni talas stiže u Srbiju

U Srbiji je već danima izuzetno hladno, a prava zima pokazala je svoju snagu 4. januara, kada je sneg okovao gotovo celu zemlju. Nakon snega usledio je novi problem – ledena kiša koja je padala tokom cele noći na severu, zapadu i u centralnoj Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je sinoć dramatično upozorenje da zbog ove vremenske pojave može doći do problema u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom.

Foto: D. Milovanović

Prema najavi RHMZ, danas će biti oblačno i u većem delu hladno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više.

Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1, a na jugoistoku do 9 , a najviša od -2 do 3, na jugoistoku do 11 stepeni.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, na jugu i istoku južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 na severu do 5 stepeni na krajnjem jugoistoku, a najviša od -2 do 4 stepeni, na krajnjem jugoistoku do 8 stepeni.

Beograd na udaru snega i ledene kiše

RHMZ je, takođe i za Beograd izdao posebno upozorenje. Prestonicu ne zaobilazi ni sneg, kako upozorava RHMZ.

- Danas na području Beograda posle podne i uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara snega - navodi se u upozorenju RHMZ

Meteorolog Nedeljko Todorović za RTS je rekao da, prema prognozama, nakon prestanka padavina i kratkotrajnog razvedravanja u četvrtak popodne, uslediće izraženo zahlađenje.

Petak (9. januar) će doneti najhladnije jutro od početka godine, naročito u Beogradu i centralnim delovima zemlje.

- Minimalne temperature u Beogradu kretaće se od minus sedam do minus deset stepeni, ali će tokom dana doći do priliva toplijeg vazduha, pa će dnevne temperature biti u blagom plusu - rekao je Todorović.

On je dodao da će se nastaviti smenjivanje toplijih i hladnijih perioda, uz pojavu kiše i snega, ali bez dugotrajnih ekstrema.

Dramatično upozorenje RHMZ

RHMZ već danima izdaje dramatično upozorenje zbog velike količine snega i ledene kiše, a ovo upozorenje biće na snazi i danas.

- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - navodi se u upozorenju.

Ledeni talas stiže u Srbiju

Prema najnovijoj najavi RHMZ-a, 11. januara Srbiju očekuje novi ledeni talas, koji će posebno pogoditi Istočnu Srbiju, Pomoravlje, Beograd, Banat i Srem.

U tim krajevima prognoziraju se veoma niske temperature, uz mogućnost dodatnog stvaranja poledice i otežanih uslova za saobraćaj.

Upozorenje Batuta

- Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji opasne pojave 8. i 9. januara u severnobanatskom i južnobanatskom okrugu, kao i 9. januara u južnobačkom, severnobačkom, zapadnobačkom i zlatiborskom okrugu, a u kategoriji potencijalno opasne pojave 8. i 9. januara u većem delu Srbije - navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje "Batut".

Kako se navodi na sajtu Batuta, prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

"Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje "Batut".

Batut navodi i koje mere treba preduzeti:

Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima

Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred

Nastaviti redovni kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće

Uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima