Društvo

UPOZORENJE RHMZ NA BOŽIĆ: Ledeni talas stiže u Srbiju

Blic

07. 01. 2026. u 09:38

U Srbiji je već danima izuzetno hladno, a prava zima pokazala je svoju snagu 4. januara, kada je sneg okovao gotovo celu zemlju. Nakon snega usledio je novi problem – ledena kiša koja je padala tokom cele noći na severu, zapadu i u centralnoj Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je sinoć dramatično upozorenje da zbog ove vremenske pojave može doći do problema u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom.

УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ НА БОЖИЋ: Ледени талас стиже у Србију

Foto: D. Milovanović

Prema najavi RHMZ, danas će biti oblačno i u većem delu hladno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više.

Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1, a na jugoistoku do 9 , a najviša od -2 do 3, na jugoistoku do 11 stepeni.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, na jugu i istoku južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 na severu do 5 stepeni na krajnjem jugoistoku, a najviša od -2 do 4 stepeni, na krajnjem jugoistoku do 8 stepeni.

Beograd na udaru snega i ledene kiše

RHMZ je, takođe i za Beograd izdao posebno upozorenje. Prestonicu ne zaobilazi ni sneg, kako upozorava RHMZ.

- Danas na području Beograda posle podne i uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara snega - navodi se u upozorenju RHMZ

Meteorolog Nedeljko Todorović za RTS je rekao da, prema prognozama, nakon prestanka padavina i kratkotrajnog razvedravanja u četvrtak popodne, uslediće izraženo zahlađenje.

Petak (9. januar) će doneti najhladnije jutro od početka godine, naročito u Beogradu i centralnim delovima zemlje.

- Minimalne temperature u Beogradu kretaće se od minus sedam do minus deset stepeni, ali će tokom dana doći do priliva toplijeg vazduha, pa će dnevne temperature biti u blagom plusu - rekao je Todorović.

On je dodao da će se nastaviti smenjivanje toplijih i hladnijih perioda, uz pojavu kiše i snega, ali bez dugotrajnih ekstrema.

Dramatično upozorenje RHMZ

RHMZ već danima izdaje dramatično upozorenje zbog velike količine snega i ledene kiše, a ovo upozorenje biće na snazi i danas.

- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - navodi se u upozorenju.

Ledeni talas stiže u Srbiju

Prema najnovijoj najavi RHMZ-a, 11. januara Srbiju očekuje novi ledeni talas, koji će posebno pogoditi Istočnu Srbiju, Pomoravlje, Beograd, Banat i Srem.

U tim krajevima prognoziraju se veoma niske temperature, uz mogućnost dodatnog stvaranja poledice i otežanih uslova za saobraćaj.

Upozorenje Batuta

- Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji opasne pojave 8. i 9. januara u severnobanatskom i južnobanatskom okrugu, kao i 9. januara u južnobačkom, severnobačkom, zapadnobačkom i zlatiborskom okrugu, a u kategoriji potencijalno opasne pojave 8. i 9. januara u većem delu Srbije - navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje "Batut".

Kako se navodi na sajtu Batuta, prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

"Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje "Batut".

Batut navodi i koje mere treba preduzeti:

  • Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima
  • Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred
  • Nastaviti redovni kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće
  • Uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALITETI SA DVORA CARA DUŠANA: Ovako se jelo u carskoj Srbiji (RECEPTI)

SPECIJALITETI SA DVORA CARA DUŠANA: Ovako se jelo u carskoj Srbiji (RECEPTI)