BRNABIĆ RASPISALA REDOVNE LOKALNE IZBORE: U devet jedinica lokalne samouprave građani izlaze na birališta 29. marta (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine.

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Brnabić je Odluku o raspisivanju izbora potpisala u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

- Danas sam donela odluku o raspisivanju redovnih lokalnih izbora za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave, odnosno za Skupštinu grada Bora i skupštine opština Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka. Izbore sam raspisala za 29. mart 2026. godine. Prethodni lokalni izbori u ovih devet jedinica održani su 3. aprila 2022. godine - navela je Brnabić.

Kako ističe, i ovom prilikom izražava nadu i molbu svima da ovi izbori proteknu u demokratskoj atmosferi.

- Svim učesnicima želim uspeh na izborima i neka pobede najbolji kandidati sa najboljim planovima i programima za sve građane ovih devet lokalnih samouprava - rekla je predsednica parlamenta.