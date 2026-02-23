Politika

BRNABIĆ RASPISALA REDOVNE LOKALNE IZBORE: U devet jedinica lokalne samouprave građani izlaze na birališta 29. marta (VIDEO)

В. Н.

23. 02. 2026. u 12:05 >> 12:07

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine.

БРНАБИЋ РАСПИСАЛА РЕДОВНЕ ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ: У девет јединица локалне самоуправе грађани излазе на биралишта 29. марта (ВИДЕО)

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Brnabić je Odluku o raspisivanju izbora potpisala u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

- Danas sam donela odluku o raspisivanju redovnih lokalnih izbora za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave, odnosno za Skupštinu grada Bora i skupštine opština Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka. Izbore sam raspisala za 29. mart 2026. godine. Prethodni lokalni izbori u ovih devet jedinica održani su 3. aprila 2022. godine - navela je Brnabić.

Kako ističe, i ovom prilikom izražava nadu i molbu svima da ovi izbori proteknu u demokratskoj atmosferi.

- Svim učesnicima želim uspeh na izborima i neka pobede najbolji kandidati sa najboljim planovima i programima za sve građane ovih devet lokalnih samouprava - rekla je predsednica parlamenta. 

