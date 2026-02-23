Politika

PROPAST ZAGORKE DOLOVAC: Kraj njenom apsolutizmu i manipulacijama - snimak sve govori (VIDEO)

В. Н.

23. 02. 2026. u 12:54

PONOVNO odlaganje sednice Visokog saveta tužilaštva (VST) na kojoj je, pored ostalog trebalo da se razmatraju pitanja izbora i upućivanja javnih tužilaca u Javno tužlaštvo za organizovani kriminal i upućivanje u druga javna tužilaštva, jasno pokazuje propast Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac i kraj njene apsolutne moći i vladavine.

Foto Ž. Knežević

Naime sednica je ponovo odložena iz istog razloga kao i pre desetak dana, a krah Dolovac jasno se vidi i na priloženom snimku.

Iako je ponovo htela da na brzinu progura svoje miljenike za izbor u JTOK, koje je prethodno tamo uputila svojom diskrecionom odlukom da ne rade ništa za duplo veće plate, to joj ponovo nije prošlo.

Sledeća sednica kada će u skladu sa novim zakonima članovi Saveta morati da donesu odluke o upućivanju javnih tužilaca, kojima upućivanje ističe 11. marta, najverovatije će biti održana sledeće sedmice, a datum će biti naknadno zakazan. 

Podsetimo, u prethodnom periodu niko nije mogao da bude upućen ni u jedno tužilaštvo osim po milosti Vrhovne tužiteljke koji sada samim tim imaju i prednost i za upućivanje i za izbor.

Više članova Saveta se međutim zalaže da se da mogućnost i drugim tužiocima da budu upućeni u JTOK ili druga tužilaštva - u skladu sa novim zakonskim odredbama odlukom Saveta.

Tagovi

