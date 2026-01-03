METEOROLOG SE HITNO OGLASIO, SUTRA NAS OČEKUJE HAOS: Evo gde će biti najintenzivnije padavine

NAJINTENZIVNIJE snežne padavine u Srbiji očekuju se sutra, a snega će biti u centralnim i severnim predelima, dok će na jugu padati kiša. U Srbiji se očekuje od 15 do 20 centimetara snega, rekao je meteorolog Nedeljko Todorović.

Sneg će u Beogradu biti vlažan i neće se lediti na tlu, ali će se zadržati i u ponedeljak.

Meteorolog Todorović je istakao da će narednih dana temperatura biti u padu i da će na severu biti više snežnih padavina, dok se na jugu očekuje kiša. On podseća da će da je jutros u Bačkoj izmereno u oko osam centimetra snega, kao i u Novom Sadu, Somboru, dok je u Beogradu bio u tragovima.

Do kraja današnjeg dana hladan vazduh sa snežnim padavinama zahvatiće Srbiju do zapadne Morave, a najintenzivnije snežne padavine Todorović prognozira za sutra.

- A južnije od zapadne Morave, to je južna polovina Srbije, ili će biti suvo u većini mesta, ili nešto malo kiše. Do kraja dana sneg prestaje, tamo gde pada, dok se sutra ujutru očekuje drugačiji scenaerio. Počinje sa juga da pristiže nova oblačnost, toplija malo, koja će doneti kišu - rekao je Todorović.

Kako dodaje, oblačnost će se premeštati kako sa severa na jug, tako i sa juga na sever i da u toj borbi, kako kaže, kiše i snega može da doći do toga da se kiša ponegde ledi pri tlu, pa čak i u Beogradu.

- Ali u toj glavnoj zoni, to jest u zoni sa najvećom količinom padavina, u Južnom Banatu, Sremu, Južnoj Bački, na području Beograda, Mačve, Podrinje, tu negde do Užica, pa negde do Kragujevca, pa dalje na sever, jedna relativno uska zona tu će biti najveća količina sutrašnjih padavina. Ujutru sam rekao kiša, ali bi vrlo brzo, na primer, u Beogradu prešla ta kiša u sneg, negde prepodne, između 8 i 10 sati. I onda bi sutra u toku dana tu, mislim na ceo ovaj region, bilo najviše snežnih padavina i stvaranje višeg snežnog pokrivača, pa moj proceni za taj region od 10 do 30 centimetara vlažnog snega. U Mačvi i Podrinju najviše - rekao je on.

Naredne sedmice očekuje nas slično vreme.

- Malo će samo padavine da oslabe. Biće na severu i dalje snežne padavine, na jugu kiša i velika razlika u temperaturi. Na jugu, krajnjem jugu i u istoku, maksimalne temperature desetak, dvanaest stepeni, a sever Vojvodine minus jedan, nula stepeni maksimalna temperatura. U Beogradu oko jedan, dva stepena najviša dnevna, nedelja i ponedeljak. Na jugu neće biti još sneg, na jugu će sneg da počne, u nižim predelima, verovatno tamo sreda ili četvrtak - rekao je on.

Meteorolog Nedeljko Todorović ističe da će se ovakvo vreme zadržati sve do kraja naredne sedmice, a padavine će prema njegovoj prognozi oslabiti 11. januara.

- I onda bi se možda ponegde malo razvedrilo. A onda to stvara uslove da u noćnim, jutarnjim satima ona minimalna temperatura bude niža, pa čak i maksimalna da ne bude iznad nule, nego da bude možda minus jedan, minus dva - rekao je on.

Kada govori o planinama, narednih dana ne očekuje obilne snežne padavine.

- Zato što će, ako uzmemo Zlatibor, Kopaonik, Staru planinu, tamo će biti manje padavina i preovlađivaće kišna varijanta, sem, možda, Kopaonika. Tako da je mala verovatnoća da padne u planinskim predelima više od 30 centimerata. Vrlo mala verovatnoća. U južnim predelima očekuje se da padne temperatura u četvrtak, petak, kada se očekuje i minus. U svakom slučaju, glavne i veće padavine biće u centralnom i severenom delu,a dole idući ka jugu manje. Tamo će biti padavina, ali više u obliku kiše. Tako da je ovo izuzetna situacija, zanimljiva i vrlo teška za prognozu - rekao je Todorović.

