ZA ZANU GLASALA ČETIRI, ZA TATJANU DVA DEPARTMANA: Na državnom univerzitetu u Novom Pazaru raspisani izbori za rektora

NA Državnom univerzitetu u Novom Pazaru raspisani su izbori za novog rektora, jer je rektorki Zani Dolićanin istekao trogodišnji mandat i ona je sada u v.d. statusu. Profesori sa četiri departmana ponovo su za kandidata predložili Zanu Dolićanin, dok je poverenje kolega sa dva departmana dobila profesorka hemije Tatjana Soldatović. Izborni proces trebalo bi da se okonča do kraja godine.

Foto: N. Kočović

Prethodni konkurs za izbor rektora, održan u oktobru, Savet univerziteta je poništio i profesorki Dolićanin dodelio mandat v.d. do izbora novog rektora, a taj mandat može da traje šest meseci, tokom kojih je u obavezi da raspiše novi konkurs, što je i učinjeno.

Rektorka Zana Dolićanin kaže za naš list da još nije odlučila da li će prihvatiti kandidaturu.

- Pod uslovom da prihvatim kandidaturu sigurna sam da bih ponovo dobila jednoglasno poverenje Saveta univerziteta - kaže Dolićanin. - Uostalom tako je bilo pre nepunih mesec dana kada sam izabrana za vršioca dužnosti.

Deo studenata i profesora ove visokoškolske ustanove, kao i pojedine političke partije, poslednjih meseci traže od državnih organa da uvedu prinudnu upravu na ovom Univerzitetu, smatrajući rektorku "odgovornom za loše upravljanje, gubitak akreditacija i odlazak profesora". Iz , Akademske mreže Slobodan univerzitet, stižu upozorenja "da se intenzivno radi na gašenju Državnog univerziteta u Novom Pazaru".

Ministar: Lokalni zaplet Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković nedavno je komentarisao situaciju na na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i naveo da se radi na rešavanju problema. - Tu postoje lokalni i obrazovni zapleti koji nisu lako rešivi, ali moraju biti. Proces je u toku i nadamo se da će uskoro biti okončan - poručio je ministar.

Na sve to rektorka Dolićanin kaže da prinudna uprava ne postoji kao pravni institut po Zakonu o visokom obrazovanju, a da nema govora ni o gašenju univerziteta.

- Barem na tome ne radi njegova uprava, ove godine je, pored akreditacije ustanove i za nastavu i za nauku, akreditovan i novi studijski program - turizam - koji do sada nije postojao - ističe naša sagovornica. - Istina je da Ministarstvo prosvete skoro pet meseci nije uplatilo zarade zaposlenim, ni materijalne troškove iako se nastavni proces po hirbridnom modelu redovno odvija. Svi ispitni rokovi su realizovani, a upisana je i nova generacija studenta na svim nivoima studija. Univerzitet se trenutno finasira iz sopstvenih sredstava.