Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: Treslo se u ovom mestu

Ana Đokić

03. 12. 2025. u 14:11

POTRES jačine 1.7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Medveđu.

ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ: Тресло се у овом месту

Foto: Jutjub printskrin/ 1 Stop Youtube/Logo

Prema podacima RSZ, potres se dogodio nešto posle 11 časova, a na dubini od 13 kilometara.

BONUS VIDEO:

DA LI SRBIJI PRETI JAČI ZEMLjOTRES?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu